Программа передач Звезда на 13 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 13 апреля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
13.04.2022
03:45 Крапленый. 5-я - 8-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Чужая родня
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Не факт!
14:00 Военные новости
14:05 Крапленый. 9-я - 12-я серии
18:00 Новости дня
18:45 Специальный репортаж
19:00 Открытый эфир
20:40 «Оружие непобедимых. От миномётов до «Искандера«. Фильм 3-й
21:25 Секретные материалы
22:15 Новости дня
22:30 «Между тем» с Наталией Метлиной
22:55 Главный день. «Летят журавли» и Сергей Урусевский»
23:40 Закон и порядок. Отдел оперативных расследований. 7-я - 9-я серии
02:05 Три тополя на Плющихе
03:20 Хроника Победы
03:45 Крапленый. 9-я и 10-я серии
В программе передач возможны изменения.