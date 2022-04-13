Программа передач Звезда на 13 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 13 апреля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



13.04.2022



03:45 Крапленый. 5-я - 8-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Чужая родня

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Не факт!

14:00 Военные новости

14:05 Крапленый. 9-я - 12-я серии

18:00 Новости дня

18:45 Специальный репортаж

19:00 Открытый эфир

20:40 «Оружие непобедимых. От миномётов до «Искандера«. Фильм 3-й

21:25 Секретные материалы

22:15 Новости дня

22:30 «Между тем» с Наталией Метлиной

22:55 Главный день. «Летят журавли» и Сергей Урусевский»

23:40 Закон и порядок. Отдел оперативных расследований. 7-я - 9-я серии

02:05 Три тополя на Плющихе

03:20 Хроника Победы

03:45 Крапленый. 9-я и 10-я серии



В программе передач возможны изменения.