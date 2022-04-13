Программа передач ТВЦ на 13 апреля 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 13 апреля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
13.04.2022
05:00 Мой герой. Сергей Крикалёв
05:40 Петровка, 38
06:00 Настроение
08:40 Доктор И... FMD-диета
09:10 Тест на беременность. 13-я серия
10:11 Тест на беременность. 14-я серия
11:05 Петровка, 38
11:30 События
11:50 Пуаро Агаты Кристи. 4-я серия - «Свидание со смертью»
13:35 Мой герой. Светлана Мастеркова
14:30 События
14:55 Город новостей
15:15 Анатомия убийства. «Смерть на Зеленом острове», 1-я серия
16:06 Анатомия убийства. «Смерть на Зеленом острове», 2-я серия
16:55 90-е. Звездное достоинство
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:30 Я знаю твои секреты-3. Хамелеон. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 Хватит слухов! 42-й выпуск
23:10 Приговор. Сергей Шевкуненко
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 90-е. Вашингтонский обком
01:30 Знак качества. Хитрая упаковка
02:10 Два председателя. Остановка на пути в Кремль
02:50 Анатомия убийства. «Смерть на Зеленом острове», 1-я серия
03:36 Анатомия убийства. «Смерть на Зеленом острове», 2-я серия
04:20 Москва резиновая
В программе передач возможны изменения.