Программа передач ТВЦ на 13 апреля 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 13 апреля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



13.04.2022



05:00 Мой герой. Сергей Крикалёв

05:40 Петровка, 38

06:00 Настроение

08:40 Доктор И... FMD-диета

09:10 Тест на беременность. 13-я серия

10:11 Тест на беременность. 14-я серия

11:05 Петровка, 38

11:30 События

11:50 Пуаро Агаты Кристи. 4-я серия - «Свидание со смертью»

13:35 Мой герой. Светлана Мастеркова

14:30 События

14:55 Город новостей

15:15 Анатомия убийства. «Смерть на Зеленом острове», 1-я серия

16:06 Анатомия убийства. «Смерть на Зеленом острове», 2-я серия

16:55 90-е. Звездное достоинство

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:30 Я знаю твои секреты-3. Хамелеон. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 Хватит слухов! 42-й выпуск

23:10 Приговор. Сергей Шевкуненко

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 90-е. Вашингтонский обком

01:30 Знак качества. Хитрая упаковка

02:10 Два председателя. Остановка на пути в Кремль

02:50 Анатомия убийства. «Смерть на Зеленом острове», 1-я серия

03:36 Анатомия убийства. «Смерть на Зеленом острове», 2-я серия

04:20 Москва резиновая



В программе передач возможны изменения.