Программа передач Пятого канала на 13 апреля 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 13 апреля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



13.04.2022



05:00 Известия

05:35 Военная разведка. Северный фронт. 6-я - 8-я серии

08:10 Военная разведка. Первый удар. 1-я серия

09:00 Известия

09:30 Военная разведка. Первый удар. 1-я - 5-я серии

13:00 Известия

13:30 Военная разведка. Первый удар. 5-я - 8-я серии

17:30 Известия

18:00 Условный мент-3. Тайное становится явным

18:50 Условный мент-3. Преступление Михалыча

19:40 След. Окончательный диагноз

20:25 След. Сложное решение

21:00 След. Парк одиноких мамаш

21:45 След. Святые и грешные

22:25 След. Феминизм или смерть

23:10 Великолепная пятёрка-4. Обед на двоих

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Держи язык за зубами

01:15 След. Безупречный синий

02:05 След. Пока часы двенадцать бьют

02:45 След. Добрые самаритяне

03:20 Детективы. Тело исчезает в полночь

03:55 Детективы. Золотой мальчик

04:20 Детективы. Бриллиант души



В программе передач возможны изменения.