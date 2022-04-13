Программа передач Пятого канала на 13 апреля 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 13 апреля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
13.04.2022
05:00 Известия
05:35 Военная разведка. Северный фронт. 6-я - 8-я серии
08:10 Военная разведка. Первый удар. 1-я серия
09:00 Известия
09:30 Военная разведка. Первый удар. 1-я - 5-я серии
13:00 Известия
13:30 Военная разведка. Первый удар. 5-я - 8-я серии
17:30 Известия
18:00 Условный мент-3. Тайное становится явным
18:50 Условный мент-3. Преступление Михалыча
19:40 След. Окончательный диагноз
20:25 След. Сложное решение
21:00 След. Парк одиноких мамаш
21:45 След. Святые и грешные
22:25 След. Феминизм или смерть
23:10 Великолепная пятёрка-4. Обед на двоих
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Держи язык за зубами
01:15 След. Безупречный синий
02:05 След. Пока часы двенадцать бьют
02:45 След. Добрые самаритяне
03:20 Детективы. Тело исчезает в полночь
03:55 Детективы. Золотой мальчик
04:20 Детективы. Бриллиант души
В программе передач возможны изменения.