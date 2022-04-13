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Программа передач Золотая коллекция на 13 апреля 2022 года


Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 13 апреля 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.

13.04.2022

03:55 Тайны следствия-9. 1-я и 2-я серии - «Смерть для служебного пользования»
05:20 Чародеи
07:55 Вокзал для двоих
10:25 Вий
11:50 Парад планет
13:30 Ты - мне, я - тебе
15:00 Берегите мужчин!
16:30 Джентльмены удачи
18:00 Тайны следствия-9. 1-я и 2-я серии - «Миллионер в трущобах»
19:45 Гараж
21:30 Ирония судьбы, или С легким паром!
01:00 Мужики!..
02:30 Тридцать три
03:45 Тайны следствия-9. 1-я и 2-я серии - «Миллионер в трущобах»

В телепрограмме передач возможны изменения.









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