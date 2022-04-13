Программа передач Золотая коллекция на 13 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 13 апреля 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



13.04.2022



03:55 Тайны следствия-9. 1-я и 2-я серии - «Смерть для служебного пользования»

05:20 Чародеи

07:55 Вокзал для двоих

10:25 Вий

11:50 Парад планет

13:30 Ты - мне, я - тебе

15:00 Берегите мужчин!

16:30 Джентльмены удачи

18:00 Тайны следствия-9. 1-я и 2-я серии - «Миллионер в трущобах»

19:45 Гараж

21:30 Ирония судьбы, или С легким паром!

01:00 Мужики!..

02:30 Тридцать три

03:45 Тайны следствия-9. 1-я и 2-я серии - «Миллионер в трущобах»



В телепрограмме передач возможны изменения.