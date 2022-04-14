Программа передач НТВ на 14 апреля 2022 года

Телепрограмма НТВ на 14 апреля 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



14.04.2022



04:55 Возвращение Мухтара-2. «Любовная коллизия«. «Канадский миллион«

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Бунт на корабле», 1-я и 2-я серии. «Мирный атом», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Бунт на корабле», 1-я и 2-я серии. «Мирный атом», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Сын Годунова?

19:00 Сегодня

20:00 Чингачгук. «На крючке», 1-я и 2-я серии

22:00 Морские дьяволы. Дальние рубежи. «Вирус для президента«, 2-я серия

23:00 Сегодня в Москве

23:30 ЧП. Расследование

00:05 Поздняков

00:20 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет наступит цифровой коммунизм

01:10 Пёс-4. «Кислородный голод». «Домострой»

03:00 Их нравы

03:25 Порох и дробь. «Подкидыш», 1-я и 2-я серии

04:55 Возвращение Мухтара-2. «Бойцовский клуб». «Экстрасенс»



В программе передач возможны изменения.