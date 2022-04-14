Программа передач НТВ на 14 апреля 2022 года

Телепрограмма НТВ на 14 апреля 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
14.04.2022
04:55 Возвращение Мухтара-2. «Любовная коллизия«. «Канадский миллион«
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Бунт на корабле», 1-я и 2-я серии. «Мирный атом», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Бунт на корабле», 1-я и 2-я серии. «Мирный атом», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Сын Годунова?
19:00 Сегодня
20:00 Чингачгук. «На крючке», 1-я и 2-я серии
22:00 Морские дьяволы. Дальние рубежи. «Вирус для президента«, 2-я серия
23:00 Сегодня в Москве
23:30 ЧП. Расследование
00:05 Поздняков
00:20 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет наступит цифровой коммунизм
01:10 Пёс-4. «Кислородный голод». «Домострой»
03:00 Их нравы
03:25 Порох и дробь. «Подкидыш», 1-я и 2-я серии
04:55 Возвращение Мухтара-2. «Бойцовский клуб». «Экстрасенс»
В программе передач возможны изменения.