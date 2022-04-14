Программа передач Матч ТВ на 14 апреля 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 14 апреля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



14.04.2022



05:00 Голевая неделя

05:30 Человек из футбола

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:00 Новости

09:05 Кровь и кость

11:00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

11:30 Есть тема!

12:30 Новости

12:35 Специальный репортаж

12:55 Главная дорога

14:00 Андердог

15:00 Новости

15:05 Андердог

16:00 Взаперти

18:00 Новости

18:05 Все на Матч!

19:00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

19:30 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. «Аталанта» - «Лейпциг». Прямой эфир

21:45 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. «Барселона» - «Айнтрахт». Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:45 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. «Лион» - «Вест Хэм»

02:40 Есть тема!

03:00 Новости

03:05 Специальный репортаж

03:25 Футбол. Южноамериканский Кубок. «Интернасьонал» (Бразилия) - «Гуаренья» (Парагвай). Прямой эфир



В программе передач возможны изменения.