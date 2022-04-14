Программа передач Матч ТВ на 14 апреля 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 14 апреля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
14.04.2022
05:00 Голевая неделя
05:30 Человек из футбола
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:00 Новости
09:05 Кровь и кость
11:00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
11:30 Есть тема!
12:30 Новости
12:35 Специальный репортаж
12:55 Главная дорога
14:00 Андердог
15:00 Новости
15:05 Андердог
16:00 Взаперти
18:00 Новости
18:05 Все на Матч!
19:00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
19:30 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. «Аталанта» - «Лейпциг». Прямой эфир
21:45 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. «Барселона» - «Айнтрахт». Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:45 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. «Лион» - «Вест Хэм»
02:40 Есть тема!
03:00 Новости
03:05 Специальный репортаж
03:25 Футбол. Южноамериканский Кубок. «Интернасьонал» (Бразилия) - «Гуаренья» (Парагвай). Прямой эфир
В программе передач возможны изменения.