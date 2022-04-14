Программа передач ТНТ на 14 апреля 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 14 апреля 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.
14.04.2022
04:50 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 3. 65-я серия
05:40 Однажды в России. Спецдайджест. 28-я - 31-я серии
08:30 Перезагрузка. 499-я серия
09:00 Битва экстрасенсов. 280-я серия
10:30 Битва экстрасенсов. 281-я серия
12:00 СашаТаня. Сезон 5. 176-я - 181-я серии
15:00 Ольга. 28-я - 33-я серии
18:00 СашаТаня. Сезон 6. 235-я - 238-я серии
20:00 Семья. 7-я серия
20:30 Семья. 8-я серия
21:00 «Проект «Анна Николаевна». 17-я серия
22:00 Полярный. Сезон 2. 21-я серия
22:30 Полярный. Сезон 2. 22-я серия
23:00 Неадекватные люди
01:00 СуперБобровы. Народные мстители
02:25 Импровизация. 172-я серия
03:10 Comedy Баттл. 14-я серия
04:00 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 3. 66-я серия
04:50 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 3. 67-я серия
В программе передач возможны изменения.