Программа передач ТНТ на 14 апреля 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 14 апреля 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



14.04.2022



04:50 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 3. 65-я серия

05:40 Однажды в России. Спецдайджест. 28-я - 31-я серии

08:30 Перезагрузка. 499-я серия

09:00 Битва экстрасенсов. 280-я серия

10:30 Битва экстрасенсов. 281-я серия

12:00 СашаТаня. Сезон 5. 176-я - 181-я серии

15:00 Ольга. 28-я - 33-я серии

18:00 СашаТаня. Сезон 6. 235-я - 238-я серии

20:00 Семья. 7-я серия

20:30 Семья. 8-я серия

21:00 «Проект «Анна Николаевна». 17-я серия

22:00 Полярный. Сезон 2. 21-я серия

22:30 Полярный. Сезон 2. 22-я серия

23:00 Неадекватные люди

01:00 СуперБобровы. Народные мстители

02:25 Импровизация. 172-я серия

03:10 Comedy Баттл. 14-я серия

04:00 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 3. 66-я серия

04:50 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 3. 67-я серия



В программе передач возможны изменения.