Программа передач Домашний на 14 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 14 апреля 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



14.04.2022



05:00 Пять ужинов

05:10 По делам несовершеннолетних

06:30 По делам несовершеннолетних

09:00 Давай разведёмся!

10:00 Тест на отцовство

12:15 Понять. Простить. «Запретная любовь». «По следам измены»

13:20 Порча. Писк

13:50 Знахарка. Закрытая дверь

14:25 Верну любимого. Училка

15:00 Семейный портрет. 1-я - 4-я серии

19:00 Нити любви. 1-я - 4-я серии

22:40 Дыши со мной. Счастье взаймы. 12-я - 14-я серии

01:20 Понять. Простить. «Запретная любовь». «По следам измены»

02:10 Порча. Писк

02:35 Знахарка. Закрытая дверь

03:05 Верну любимого. Училка

03:30 Тест на отцовство



В телепрограмме возможны изменения.