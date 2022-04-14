Программа передач Домашний на 14 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 14 апреля 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.
14.04.2022
05:00 Пять ужинов
05:10 По делам несовершеннолетних
06:30 По делам несовершеннолетних
09:00 Давай разведёмся!
10:00 Тест на отцовство
12:15 Понять. Простить. «Запретная любовь». «По следам измены»
13:20 Порча. Писк
13:50 Знахарка. Закрытая дверь
14:25 Верну любимого. Училка
15:00 Семейный портрет. 1-я - 4-я серии
19:00 Нити любви. 1-я - 4-я серии
22:40 Дыши со мной. Счастье взаймы. 12-я - 14-я серии
01:20 Понять. Простить. «Запретная любовь». «По следам измены»
02:10 Порча. Писк
02:35 Знахарка. Закрытая дверь
03:05 Верну любимого. Училка
03:30 Тест на отцовство
В телепрограмме возможны изменения.