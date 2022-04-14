Программа передач Пятого канала на 14 апреля 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 14 апреля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



14.04.2022



05:00 Известия

05:25 Военная разведка. Первый удар. 6-я - 8-я серии

08:00 Военная разведка. Западный фронт. 1-я серия

08:35 День ангела

09:00 Известия

09:30 Военная разведка. Западный фронт. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Военная разведка. Западный фронт. 5-я - 8-я серии

17:30 Известия

18:00 Условный мент-3. Наследница империи

18:50 Условный мент-3. Грехи молодости

19:35 След. Кровавая межа

20:20 След. За бортом

20:55 След. Спецназ вызывали?

21:40 След. Касатики

22:25 Великолепная пятёрка-4. Свидание вслепую

23:10 Великолепная пятёрка-4. Мастер

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Окончательный диагноз

01:15 След. Белый туннель

02:05 След. Форк

02:40 След. Жирная корова

03:20 Детективы. Безоблачные дни

03:50 Детективы. Поддельный дед

04:20 Детективы. Последний фаворит



В программе передач возможны изменения.