Программа передач Пятого канала на 14 апреля 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 14 апреля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
14.04.2022
05:00 Известия
05:25 Военная разведка. Первый удар. 6-я - 8-я серии
08:00 Военная разведка. Западный фронт. 1-я серия
08:35 День ангела
09:00 Известия
09:30 Военная разведка. Западный фронт. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Военная разведка. Западный фронт. 5-я - 8-я серии
17:30 Известия
18:00 Условный мент-3. Наследница империи
18:50 Условный мент-3. Грехи молодости
19:35 След. Кровавая межа
20:20 След. За бортом
20:55 След. Спецназ вызывали?
21:40 След. Касатики
22:25 Великолепная пятёрка-4. Свидание вслепую
23:10 Великолепная пятёрка-4. Мастер
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Окончательный диагноз
01:15 След. Белый туннель
02:05 След. Форк
02:40 След. Жирная корова
03:20 Детективы. Безоблачные дни
03:50 Детективы. Поддельный дед
04:20 Детективы. Последний фаворит
В программе передач возможны изменения.