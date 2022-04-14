Программа передач Золотая коллекция на 14 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 14 апреля 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.
14.04.2022
03:45 Тайны следствия-9. 1-я и 2-я серии - «Миллионер в трущобах»
05:10 Неоконченная пьеса для механического пианино
06:50 Сватовство гусара
08:05 Дети Ванюшина
09:50 Холодное лето пятьдесят третьего
11:35 Охота на лис
13:25 Ко мне, Мухтар!
14:50 Из жизни отдыхающих
16:20 Осенний марафон
18:00 Тайны следствия-9. 1-я и 2-я серии - «Треугольник ненависти»
19:40 Невероятные приключения итальянцев в России
21:30 Я шагаю по Москве
22:55 Эта веселая планета
00:35 Карнавальная ночь
01:50 За спичками
03:25 Тайны следствия-9. 1-я и 2-я серии - «Треугольник ненависти»
04:50 Артистка из Грибова
В телепрограмме передач возможны изменения.