Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Программа передач Золотая коллекция на 14 апреля 2022 года


Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 14 апреля 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.

14.04.2022

03:45 Тайны следствия-9. 1-я и 2-я серии - «Миллионер в трущобах»
05:10 Неоконченная пьеса для механического пианино
06:50 Сватовство гусара
08:05 Дети Ванюшина
09:50 Холодное лето пятьдесят третьего
11:35 Охота на лис
13:25 Ко мне, Мухтар!
14:50 Из жизни отдыхающих
16:20 Осенний марафон
18:00 Тайны следствия-9. 1-я и 2-я серии - «Треугольник ненависти»
19:40 Невероятные приключения итальянцев в России
21:30 Я шагаю по Москве
22:55 Эта веселая планета
00:35 Карнавальная ночь
01:50 За спичками
03:25 Тайны следствия-9. 1-я и 2-я серии - «Треугольник ненависти»
04:50 Артистка из Грибова

В телепрограмме передач возможны изменения.









  • Программа передач Золотая коллекция на 13 апреля 2022 года
  • Программа передач Золотая коллекция на 12 апреля 2022 года
  • Программа передач Золотая коллекция на 11 апреля 2022 года
  • Программа передач Золотая коллекция на 10 апреля 2022 года
  • Программа передач Золотая коллекция на 9 апреля 2022 года
    •




    Статистика Александра Овечкина в НХЛ на сегодня

    Статистика Александра Овечкина в НХЛ

    Продолжаем считать шайбы Александра Овечкина. Их у капитана «Вашингтона» на сегодня 776. До занимающего второе место в списке лучших снайперов НХЛ Горди Хоу не хватает 25 шайб.

    100 лучших снайперов за всю историю НХЛ

    Лучшие снайперы НХЛ

    В списке 100 лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю семеро россиян - Александр Овечкин, Сергей Федоров, Александр Могильный, Павел Буре, Алексей Ковалев, Илья Ковальчук и Евгений Малкин.

    100 лучших бомбардиров за всю историю НХЛ

    Лучшие бомбардиры НХЛ

    В списке 100 лучших бомбардиров НХЛ за всю историю лиги четверо россиян - Сергей Федоров, Александр Могильный, Алексей Ковалев и Александр Овечкин, продолжающий свое выступление за «Вашингтон Кэпиталз».

    Лига чемпионов по футболу 2021/2022. Расписание трансляций матчей 1/4 финала

    Расписание плей-офф Лиги чемпионов 2022

    В плей-офф Лиги чемпионов по футболу сезона 2021/2022 принимают участие 16 лучших команд по итогам группового этапа.

    Плей-офф КХЛ 2021/2022. Расписание матчей Кубка Гагарина

    Плей-офф КХЛ 2022

    В плей-офф КХЛ 2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.











    Самые смешные анекдоты дня - 13 апреля 2022 года
    Гороскоп на 14 апреля 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, овен...
    Какой праздник 14 апреля 2022 года. Какой сегодня церковный праздник
    НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей регулярного чемпионата 13 апреля
    Время начала СКА - ЦСКА 14 апреля 2022. Где смотреть в прямом эфире матч плей-офф КХЛ
    Сколько дней отдыхаем на майские праздники. Сколько дней осталось до мая
    13 апреля. Какой день недели, фаза луны, долгота дня, сколько дней до Пасхи
    13 апреля 2022 - какой знак зодиака
    Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 12 апреля 2022: сколько заболевших
    Самые смешные анекдоты дня - 12 апреля 2022 года
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru