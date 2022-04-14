Программа передач Золотая коллекция на 14 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 14 апреля 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



14.04.2022



03:45 Тайны следствия-9. 1-я и 2-я серии - «Миллионер в трущобах»

05:10 Неоконченная пьеса для механического пианино

06:50 Сватовство гусара

08:05 Дети Ванюшина

09:50 Холодное лето пятьдесят третьего

11:35 Охота на лис

13:25 Ко мне, Мухтар!

14:50 Из жизни отдыхающих

16:20 Осенний марафон

18:00 Тайны следствия-9. 1-я и 2-я серии - «Треугольник ненависти»

19:40 Невероятные приключения итальянцев в России

21:30 Я шагаю по Москве

22:55 Эта веселая планета

00:35 Карнавальная ночь

01:50 За спичками

03:25 Тайны следствия-9. 1-я и 2-я серии - «Треугольник ненависти»

04:50 Артистка из Грибова



В телепрограмме передач возможны изменения.