Программа передач СТС на 14 апреля 2022 года

Телепрограмма СТС на 14 апреля 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



14.04.2022



04:45 Воронины. Сезон 16. 17-я серия

05:10 6 кадров. Сезон 6. 6-я серия

05:20 Мышонок Пик

05:35 Непослушный котенок

05:45 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш

06:05 Три кота. Лесные котики

06:10 Три кота. Совсем не страшно

06:15 Три кота

06:20 Три кота. Робокот Компота

06:25 Три кота

06:35 Три кота. Заморские гости

06:40 Забавные истории

06:45 Как приручить дракона. Легенды. Книга драконов

07:00 Том и Джерри

08:00 Сёстры. 10-я серия

08:25 Сёстры. 11-я серия

09:00 Уральские пельмени. #многоженщинипродуктов

09:05 Дамбо

11:15 Форт Боярд. Возвращение. Сезон 1. 10-я серия

13:05 Родком. Сезон 1. 12-я - 21-я серии

18:30 Сёстры. 10-я - 12-я серии

20:00 Гарри Поттер и дары смерти: Часть 2

22:25 Пит и его дракон

00:20 Кольцо дракона

01:55 Люси в небесах

03:50 Воронины. Сезон 16. 17-я - 19-я серии



В программе передач возможны изменения.