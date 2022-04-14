Программа передач СТС на 14 апреля 2022 года

Телепрограмма СТС на 14 апреля 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.
14.04.2022
04:45 Воронины. Сезон 16. 17-я серия
05:10 6 кадров. Сезон 6. 6-я серия
05:20 Мышонок Пик
05:35 Непослушный котенок
05:45 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш
06:05 Три кота. Лесные котики
06:10 Три кота. Совсем не страшно
06:15 Три кота
06:20 Три кота. Робокот Компота
06:25 Три кота
06:35 Три кота. Заморские гости
06:40 Забавные истории
06:45 Как приручить дракона. Легенды. Книга драконов
07:00 Том и Джерри
08:00 Сёстры. 10-я серия
08:25 Сёстры. 11-я серия
09:00 Уральские пельмени. #многоженщинипродуктов
09:05 Дамбо
11:15 Форт Боярд. Возвращение. Сезон 1. 10-я серия
13:05 Родком. Сезон 1. 12-я - 21-я серии
18:30 Сёстры. 10-я - 12-я серии
20:00 Гарри Поттер и дары смерти: Часть 2
22:25 Пит и его дракон
00:20 Кольцо дракона
01:55 Люси в небесах
03:50 Воронины. Сезон 16. 17-я - 19-я серии
В программе передач возможны изменения.