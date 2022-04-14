Программа передач ТВЦ на 14 апреля 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 14 апреля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
14.04.2022
04:20 Москва резиновая
05:15 Мой герой. Светлана Мастеркова
06:00 Настроение
08:40 Доктор И... Соевые продукты
09:10 Тест на беременность. 15-я серия
10:11 Тест на беременность. 16-я серия
11:05 Петровка, 38
11:30 События
11:50 Пуаро Агаты Кристи. 1-я серия - «Часы»
13:35 Мой герой. Сергей Никоненко
14:30 События
14:55 Город новостей
15:10 Анатомия убийства. «Смерть на Зеленом острове», 3-я серия
16:03 Анатомия убийства. «Смерть на Зеленом острове», 4-я серия
16:55 «90-е. Звезды из «ящика«
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:30 Я знаю твои секреты. Римский палач. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 10 самых! Роль или жизнь?
23:10 Аркадий Арканов. Женщины Синей Бороды
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Удар властью. Трое самоубийц
01:25 Список Берии. Железная хватка наркома
02:05 Брежнев. Охотничья дипломатия
02:50 Анатомия убийства. «Смерть на Зеленом острове», 3-я серия
03:36 Анатомия убийства. «Смерть на Зеленом острове», 4-я серия
04:20 Москва резиновая
В программе передач возможны изменения.