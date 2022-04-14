Программа передач ТВЦ на 14 апреля 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 14 апреля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



14.04.2022



04:20 Москва резиновая

05:15 Мой герой. Светлана Мастеркова

06:00 Настроение

08:40 Доктор И... Соевые продукты

09:10 Тест на беременность. 15-я серия

10:11 Тест на беременность. 16-я серия

11:05 Петровка, 38

11:30 События

11:50 Пуаро Агаты Кристи. 1-я серия - «Часы»

13:35 Мой герой. Сергей Никоненко

14:30 События

14:55 Город новостей

15:10 Анатомия убийства. «Смерть на Зеленом острове», 3-я серия

16:03 Анатомия убийства. «Смерть на Зеленом острове», 4-я серия

16:55 «90-е. Звезды из «ящика«

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:30 Я знаю твои секреты. Римский палач. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 10 самых! Роль или жизнь?

23:10 Аркадий Арканов. Женщины Синей Бороды

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Удар властью. Трое самоубийц

01:25 Список Берии. Железная хватка наркома

02:05 Брежнев. Охотничья дипломатия

02:50 Анатомия убийства. «Смерть на Зеленом острове», 3-я серия

03:36 Анатомия убийства. «Смерть на Зеленом острове», 4-я серия

04:20 Москва резиновая



В программе передач возможны изменения.