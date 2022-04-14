Программа передач Звезда на 14 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 14 апреля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



14.04.2022



03:45 Крапленый. 9-я и 12-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Специальный репортаж

09:45 Стрелы Робин Гуда

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Не факт!

14:00 Военные новости

14:05 Крапленый. 13-я - 16-я серии

18:00 Новости дня

18:45 Специальный репортаж

19:00 Открытый эфир

20:40 «Оружие непобедимых. От миномётов до «Искандера». Фильм 4-й

21:25 Код доступа

22:15 Новости дня

22:30 «Между тем» с Наталией Метлиной

22:55 Легенды телевидения. Владимир Маслаченко

23:40 Закон и порядок. Отдел оперативных расследований. 10-я - 12-я серии

02:05 Чужая родня

03:40 Зафронтовые разведчики

04:20 Хроника Победы

04:45 Крапленый. 13-я и 14-я серии



В программе передач возможны изменения.