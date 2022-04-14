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Программа передач Звезда на 14 апреля 2022 года


Телепрограмма канала Звезда на 14 апреля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.

14.04.2022

03:45 Крапленый. 9-я и 12-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Специальный репортаж
09:45 Стрелы Робин Гуда
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Не факт!
14:00 Военные новости
14:05 Крапленый. 13-я - 16-я серии
18:00 Новости дня
18:45 Специальный репортаж
19:00 Открытый эфир
20:40 «Оружие непобедимых. От миномётов до «Искандера». Фильм 4-й
21:25 Код доступа
22:15 Новости дня
22:30 «Между тем» с Наталией Метлиной
22:55 Легенды телевидения. Владимир Маслаченко
23:40 Закон и порядок. Отдел оперативных расследований. 10-я - 12-я серии
02:05 Чужая родня
03:40 Зафронтовые разведчики
04:20 Хроника Победы
04:45 Крапленый. 13-я и 14-я серии

В программе передач возможны изменения.









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