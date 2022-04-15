Программа передач Первого канала на 15 апреля 2022 года

Телепрограмма Первого канала на 15 апреля 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.



15.04.2022



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 Жить здорово!

10:00 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым

19:45 Поле чудес

21:00 Время

22:00 «Голос. Детим. Новый сезон. Сезон 9. «Поединки»

23:40 «Одри Хепберн»

01:25 Информационный канал



В программе передач возможны изменения.