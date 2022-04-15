Программа передач Первого канала на 15 апреля 2022 года

Телепрограмма Первого канала на 15 апреля 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.
15.04.2022
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Жить здорово!
10:00 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым
19:45 Поле чудес
21:00 Время
22:00 «Голос. Детим. Новый сезон. Сезон 9. «Поединки»
23:40 «Одри Хепберн»
01:25 Информационный канал
В программе передач возможны изменения.