Программа передач ТВЦ на 15 апреля 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 15 апреля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



15.04.2022



04:20 Москва резиновая

05:10 Мой герой. Сергей Никоненко

06:00 Настроение

08:10 Сводные сестры

10:00 Бизнес-план счастья. 1-я серия

10:35 Бизнес-план счастья. 2-я серия

11:30 События

11:50 Бизнес-план счастья. 3-я серия

12:54 Бизнес-план счастья. 4-я серия

13:40 Кто поймал букет невесты. 1-я серия

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Кто поймал букет невесты. 2-я серия

16:05 Актёры затонувшего театра. 1-я серия

16:58 Актёры затонувшего театра. 2-я серия

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:30 Покопайтесь в моей памяти. 1-я серия

19:19 Покопайтесь в моей памяти. 2-я серия

20:10 Пригласи в дом призрака. 1-я серия

21:03 Пригласи в дом призрака. 2-я серия

22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой»

23:05 Приют комедиантов. Ох уж эти дети!

00:45 «90-е. Звезды из «ящика»

01:30 Что знает Марианна? 1-я серия

02:15 Что знает Марианна? 2-я серия

03:00 Пуаро Агаты Кристи. 4-я серия - «Свидание со смертью»

04:35 Москва резиновая



В программе передач возможны изменения.