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Программа передач ТВЦ на 15 апреля 2022 года


Телепрограмма ТВЦ на 15 апреля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.

15.04.2022

04:20 Москва резиновая
05:10 Мой герой. Сергей Никоненко
06:00 Настроение
08:10 Сводные сестры
10:00 Бизнес-план счастья. 1-я серия
10:35 Бизнес-план счастья. 2-я серия
11:30 События
11:50 Бизнес-план счастья. 3-я серия
12:54 Бизнес-план счастья. 4-я серия
13:40 Кто поймал букет невесты. 1-я серия
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Кто поймал букет невесты. 2-я серия
16:05 Актёры затонувшего театра. 1-я серия
16:58 Актёры затонувшего театра. 2-я серия
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:30 Покопайтесь в моей памяти. 1-я серия
19:19 Покопайтесь в моей памяти. 2-я серия
20:10 Пригласи в дом призрака. 1-я серия
21:03 Пригласи в дом призрака. 2-я серия
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой»
23:05 Приют комедиантов. Ох уж эти дети!
00:45 «90-е. Звезды из «ящика»
01:30 Что знает Марианна? 1-я серия
02:15 Что знает Марианна? 2-я серия
03:00 Пуаро Агаты Кристи. 4-я серия - «Свидание со смертью»
04:35 Москва резиновая

В программе передач возможны изменения.









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