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Программа передач НТВ на 15 апреля 2022 года


Телепрограмма НТВ на 15 апреля 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.

15.04.2022

04:55 Возвращение Мухтара-2. «Бойцовский клубм. «Экстрасенс»
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Простые секреты. Выпуск от 15 апреля
09:00 Мои университеты. Будущее за настоящим
10:00 Сегодня
10:35 ЧП. Расследование
11:10 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Финансист», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Жди меня
20:50 Страна талантов
23:15 «Своя правда» с Романом Бабаяном
00:55 Захар Прилепин. Уроки русского
01:20 Квартирный вопрос
02:10 Таинственная Россия
03:10 Порох и дробь. «Блудный сын», 1-я и 2-я серии. «Серая мышь», 1-я серия

В программе передач возможны изменения.









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