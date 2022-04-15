Программа передач НТВ на 15 апреля 2022 года

Телепрограмма НТВ на 15 апреля 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



15.04.2022



04:55 Возвращение Мухтара-2. «Бойцовский клубм. «Экстрасенс»

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Простые секреты. Выпуск от 15 апреля

09:00 Мои университеты. Будущее за настоящим

10:00 Сегодня

10:35 ЧП. Расследование

11:10 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Финансист», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Жди меня

20:50 Страна талантов

23:15 «Своя правда» с Романом Бабаяном

00:55 Захар Прилепин. Уроки русского

01:20 Квартирный вопрос

02:10 Таинственная Россия

03:10 Порох и дробь. «Блудный сын», 1-я и 2-я серии. «Серая мышь», 1-я серия



В программе передач возможны изменения.