Программа передач Пятого канала на 15 апреля 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 15 апреля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



15.04.2022



05:00 Известия

05:25 Гетеры майора Соколова. 1-я - 5-я серии

09:00 Известия

09:30 Гетеры майора Соколова. 5-я - 8-я серии

13:00 Известия

13:30 Гетеры майора Соколова. 8-я серия

13:45 Конвой. 1-я - 4-я серии

17:30 Известия

18:00 След. Проклятие по женской линии

18:50 След. Бетонная могила

19:35 След. Опытный образец FYW20

20:30 След. Циркачи

21:15 След. Игра в кости

22:15 След. Каракурт

23:00 След. Ждём и наблюдаем

23:45 Светская хроника

00:45 Они потрясли мир. Александр Абдулов. Самый обаятельный и привлекательный

01:35 Великолепная пятёрка. С Новым Годом

02:10 Великолепная пятёрка. Гараж

02:50 Великолепная пятёрка. Смерть на сцене

03:25 Великолепная пятёрка. На первый взгляд

04:00 Великолепная пятёрка. Байкеры

04:30 Великолепная пятёрка. Старикам тут не место



В программе передач возможны изменения.