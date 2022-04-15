Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Программа передач Пятого канала на 15 апреля 2022 года


Телепрограмма Пятого канала на 15 апреля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.

15.04.2022

05:00 Известия
05:25 Гетеры майора Соколова. 1-я - 5-я серии
09:00 Известия
09:30 Гетеры майора Соколова. 5-я - 8-я серии
13:00 Известия
13:30 Гетеры майора Соколова. 8-я серия
13:45 Конвой. 1-я - 4-я серии
17:30 Известия
18:00 След. Проклятие по женской линии
18:50 След. Бетонная могила
19:35 След. Опытный образец FYW20
20:30 След. Циркачи
21:15 След. Игра в кости
22:15 След. Каракурт
23:00 След. Ждём и наблюдаем
23:45 Светская хроника
00:45 Они потрясли мир. Александр Абдулов. Самый обаятельный и привлекательный
01:35 Великолепная пятёрка. С Новым Годом
02:10 Великолепная пятёрка. Гараж
02:50 Великолепная пятёрка. Смерть на сцене
03:25 Великолепная пятёрка. На первый взгляд
04:00 Великолепная пятёрка. Байкеры
04:30 Великолепная пятёрка. Старикам тут не место

В программе передач возможны изменения.









  • Программа передач Пятого канала на 14 апреля 2022 года
  • Программа передач Пятого канала на 13 апреля 2022 года
  • Программа передач Пятого канала на 12 апреля 2022 года
  • Программа передач Пятого канала на 11 апреля 2022 года
  • Программа передач Пятого канала на 9 апреля 2022 года
    •




    Расписание трансляций плей-офф КХЛ 14 апреля 2022 по каналам ТВ

    Расписание телетрансляций плей-офф КХЛ 2022

    Телетрансляции с матчей плей-офф КХЛ 2022 будут вести три телеканала - Матч ТВ, KHL и KHL Prime.

    Лига Европы по футболу 2021/2022. Расписание трансляций матчей 1/4 финала

    Расписание плей-офф Лиги Европы 2022

    В плей-офф Лиги Европы по футболу сезона 2021/2022 принимают участие 24 команды.

    Лига чемпионов по футболу 2021/2022. Расписание трансляций матчей 1/2 финала

    Расписание плей-офф Лиги чемпионов 2022

    В плей-офф Лиги чемпионов по футболу сезона 2021/2022 принимают участие 16 лучших команд по итогам группового этапа.

    Статистика Александра Овечкина в НХЛ на сегодня

    Статистика Александра Овечкина в НХЛ

    Продолжаем считать шайбы Александра Овечкина. Их у капитана «Вашингтона» на сегодня 776. До занимающего второе место в списке лучших снайперов НХЛ Горди Хоу не хватает 25 шайб.

    100 лучших снайперов за всю историю НХЛ

    Лучшие снайперы НХЛ

    В списке 100 лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю семеро россиян - Александр Овечкин, Сергей Федоров, Александр Могильный, Павел Буре, Алексей Ковалев, Илья Ковальчук и Евгений Малкин.











    Погода в Москве на 14 апреля 2022 года. Прогноз погоды в Москве на день
    Время начала СКА - ЦСКА 14 апреля 2022. Где смотреть в прямом эфире матч плей-офф КХЛ
    Какого числа православная Пасха и Троица в 2022 году в России
    Анекдоты от 14 апреля 2022 года
    Погода в Москве на 15 апреля 2022 года. Прогноз погоды в Москве на 15.04.2022
    Гороскоп на 15 апреля 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, овен...
    Какой праздник 15 апреля 2022 года. Какой сегодня церковный праздник
    НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей регулярного чемпионата 14 апреля
    Лунный посевной календарь садовода и огородника на апрель 2022 года
    Сколько дней отдыхаем на майские праздники. Сколько дней осталось до мая
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru