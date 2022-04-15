Программа передач Пятого канала на 15 апреля 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 15 апреля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
15.04.2022
05:00 Известия
05:25 Гетеры майора Соколова. 1-я - 5-я серии
09:00 Известия
09:30 Гетеры майора Соколова. 5-я - 8-я серии
13:00 Известия
13:30 Гетеры майора Соколова. 8-я серия
13:45 Конвой. 1-я - 4-я серии
17:30 Известия
18:00 След. Проклятие по женской линии
18:50 След. Бетонная могила
19:35 След. Опытный образец FYW20
20:30 След. Циркачи
21:15 След. Игра в кости
22:15 След. Каракурт
23:00 След. Ждём и наблюдаем
23:45 Светская хроника
00:45 Они потрясли мир. Александр Абдулов. Самый обаятельный и привлекательный
01:35 Великолепная пятёрка. С Новым Годом
02:10 Великолепная пятёрка. Гараж
02:50 Великолепная пятёрка. Смерть на сцене
03:25 Великолепная пятёрка. На первый взгляд
04:00 Великолепная пятёрка. Байкеры
04:30 Великолепная пятёрка. Старикам тут не место
В программе передач возможны изменения.