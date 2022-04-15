Программа передач Домашний на 15 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 15 апреля 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



15.04.2022



03:30 Тест на отцовство

05:10 Пять ужинов

05:20 По делам несовершеннолетних

09:10 Давай разведёмся!

10:10 Тест на отцовство

12:25 Понять. Простить. «Мечтаю замуж». «Сделка»

13:30 Порча. Забери меня

14:00 Знахарка. Пропасть

14:35 Верну любимого. Котик

15:10 Чужой грех. 1-я - 4-я серии

19:00 Перевод не требуется. 1-я - 4-я серии

22:45 Про здоровье

23:00 Её сердце. 1-я и 2-я серии

00:55 Деловая женщина

02:45 Понять. Простить. «Мечтаю замужм. «Сделка»

03:35 Порча. Забери меня

04:00 Знахарка. Пропасть

04:30 Верну любимого. Котик

04:55 Тест на отцовство



В телепрограмме возможны изменения.