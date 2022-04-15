Программа передач Домашний на 15 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 15 апреля 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.
15.04.2022
03:30 Тест на отцовство
05:10 Пять ужинов
05:20 По делам несовершеннолетних
09:10 Давай разведёмся!
10:10 Тест на отцовство
12:25 Понять. Простить. «Мечтаю замуж». «Сделка»
13:30 Порча. Забери меня
14:00 Знахарка. Пропасть
14:35 Верну любимого. Котик
15:10 Чужой грех. 1-я - 4-я серии
19:00 Перевод не требуется. 1-я - 4-я серии
22:45 Про здоровье
23:00 Её сердце. 1-я и 2-я серии
00:55 Деловая женщина
02:45 Понять. Простить. «Мечтаю замужм. «Сделка»
03:35 Порча. Забери меня
04:00 Знахарка. Пропасть
04:30 Верну любимого. Котик
04:55 Тест на отцовство
В телепрограмме возможны изменения.