Программа передач ТНТ на 15 апреля 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 15 апреля 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.
15.04.2022
04:50 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 3. 67-я серия
05:35 Однажды в России. Спецдайджест. 33-я - 36-я серии
09:00 Хоббит: Пустошь Смауга
12:05 Хоббит. Битва пяти воинств
15:00 Ольга. 31-я - 36-я серии
18:00 Однажды в России. Спецдайджест. 56-я серия
19:00 Однажды в России. Спецдайджест. 57-я серия
20:00 Однажды в России. Сезон 8. 212-я серия
21:00 Комеди Клаб. Сезон 17. 738-я серия
22:00 Comedy Баттл. 11-я серия
23:00 Импровизация. Команды. Сезон 4. 51-я серия
00:00 Такое кино! 417-я серия
00:30 Холостяк. Сезон 9. 5-я серия
01:50 Импровизация. Сезон 6. 173-я серия
02:35 Импровизация. Сезон 6. 174-я серия
03:20 Comedy Баттл. 15-я серия
04:10 Открытый микрофон. Сезон 4. 68-я серия
В программе передач возможны изменения.