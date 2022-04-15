Программа передач ТНТ на 15 апреля 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 15 апреля 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



15.04.2022



04:50 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 3. 67-я серия

05:35 Однажды в России. Спецдайджест. 33-я - 36-я серии

09:00 Хоббит: Пустошь Смауга

12:05 Хоббит. Битва пяти воинств

15:00 Ольга. 31-я - 36-я серии

18:00 Однажды в России. Спецдайджест. 56-я серия

19:00 Однажды в России. Спецдайджест. 57-я серия

20:00 Однажды в России. Сезон 8. 212-я серия

21:00 Комеди Клаб. Сезон 17. 738-я серия

22:00 Comedy Баттл. 11-я серия

23:00 Импровизация. Команды. Сезон 4. 51-я серия

00:00 Такое кино! 417-я серия

00:30 Холостяк. Сезон 9. 5-я серия

01:50 Импровизация. Сезон 6. 173-я серия

02:35 Импровизация. Сезон 6. 174-я серия

03:20 Comedy Баттл. 15-я серия

04:10 Открытый микрофон. Сезон 4. 68-я серия



В программе передач возможны изменения.