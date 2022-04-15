Программа передач СТС на 15 апреля 2022 года

Телепрограмма СТС на 15 апреля 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



15.04.2022



05:00 Воронины. Сезон 16. 20-я серия

05:25 6 кадров. Сезон 6. 7-я серия

05:35 Мойдодыр

05:50 Ералаш

05:55 Ералаш

06:00 Ералаш

06:05 Три кота. Дедлайн

06:10 Три кота. Дом на колёсах

06:15 Рождественские истории

06:20 Как приручить дракона. Легенды. Книга драконов

07:00 Том и Джерри

08:00 Сёстры. 11-я и 12-я серии

09:00 Кошки против собак: Месть Китти Галор

10:30 Пит и его дракон

12:30 Уральские пельмени. #ктовдомехозяин

13:05 Уральские пельмени. #часрасплаты

13:45 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Д»

18:15 Уральские пельмени. Спорная помощь

19:40 Уральские пельмени. В семье не без народа

21:05 Эван Всемогущий

23:00 Третий лишний

01:05 Третий лишний-2

02:50 Воронины. Сезон 16. 18-я - 20-я серии

04:00 Воронины. Сезон 17. 4-я - 6-я серии



В программе передач возможны изменения.