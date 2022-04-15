Программа передач СТС на 15 апреля 2022 года

Телепрограмма СТС на 15 апреля 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.
15.04.2022
05:00 Воронины. Сезон 16. 20-я серия
05:25 6 кадров. Сезон 6. 7-я серия
05:35 Мойдодыр
05:50 Ералаш
05:55 Ералаш
06:00 Ералаш
06:05 Три кота. Дедлайн
06:10 Три кота. Дом на колёсах
06:15 Рождественские истории
06:20 Как приручить дракона. Легенды. Книга драконов
07:00 Том и Джерри
08:00 Сёстры. 11-я и 12-я серии
09:00 Кошки против собак: Месть Китти Галор
10:30 Пит и его дракон
12:30 Уральские пельмени. #ктовдомехозяин
13:05 Уральские пельмени. #часрасплаты
13:45 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Д»
18:15 Уральские пельмени. Спорная помощь
19:40 Уральские пельмени. В семье не без народа
21:05 Эван Всемогущий
23:00 Третий лишний
01:05 Третий лишний-2
02:50 Воронины. Сезон 16. 18-я - 20-я серии
04:00 Воронины. Сезон 17. 4-я - 6-я серии
В программе передач возможны изменения.