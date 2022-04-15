Программа передач Матч ТВ на 15 апреля 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 15 апреля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



15.04.2022



03:25 Футбол. Южноамериканский Кубок. «Интернасьонал» (Бразилия) - «Гуаренья» (Парагвай). Прямой эфир

05:30 Третий тайм

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:00 Новости

09:05 Рождённый защищать

11:00 Футбол. Еврокубки. Обзор

11:30 Есть тема!

12:30 Новости

12:35 Специальный репортаж

12:55 Главная дорога

14:00 Кровь и кость

15:00 Новости

15:05 Кровь и кость

16:00 Поединок

18:00 Новости

18:05 Все на Матч!

18:55 Футбол. Еврокубки. Обзор

19:25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Динамо» (Москва) - «Ахмат». Прямой эфир

21:30 Все на Матч!

22:15 Точная ставка

22:35 Профессиональный бокс. Д. Лебедев - М. Гассиев

00:15 Все на Матч!

00:50 С мячом в Британию

02:40 Есть тема!

03:00 Новости

03:05 Специальный репортаж

03:25 Возвращение к 36-ти ступеням Шаолиня



В программе передач возможны изменения.