Программа передач Матч ТВ на 15 апреля 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 15 апреля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
15.04.2022
03:25 Футбол. Южноамериканский Кубок. «Интернасьонал» (Бразилия) - «Гуаренья» (Парагвай). Прямой эфир
05:30 Третий тайм
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:00 Новости
09:05 Рождённый защищать
11:00 Футбол. Еврокубки. Обзор
11:30 Есть тема!
12:30 Новости
12:35 Специальный репортаж
12:55 Главная дорога
14:00 Кровь и кость
15:00 Новости
15:05 Кровь и кость
16:00 Поединок
18:00 Новости
18:05 Все на Матч!
18:55 Футбол. Еврокубки. Обзор
19:25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Динамо» (Москва) - «Ахмат». Прямой эфир
21:30 Все на Матч!
22:15 Точная ставка
22:35 Профессиональный бокс. Д. Лебедев - М. Гассиев
00:15 Все на Матч!
00:50 С мячом в Британию
02:40 Есть тема!
03:00 Новости
03:05 Специальный репортаж
03:25 Возвращение к 36-ти ступеням Шаолиня
В программе передач возможны изменения.