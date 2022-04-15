Программа передач Звезда на 15 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 15 апреля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
15.04.2022
04:45 Крапленый. 13-я и 16-я серии
08:20 Двойной капкан
09:00 Новости дня
09:20 Двойной капкан
11:30 Уруп - рыбий остров
12:15 Крапленый. 17-я - 20-я серии
13:00 Новости дня
13:25 Крапленый. 17-я - 20-я серии
14:00 Военные новости
14:05 Крапленый. 17-я - 20-я серии
16:50 Крапленый. 21-я - 24-я серии
18:00 Новости дня
18:40 Крапленый. 21-я - 24-я серии
21:15 Здравствуйте, товарищи!
22:15 Новости дня
22:30 Горячая точка
23:40 Тень
01:30 Стрелы Робин Гуда
02:45 Проверка на дорогах
04:25 Крапленый. 17-я и 18-я серии
В программе передач возможны изменения.