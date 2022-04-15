Программа передач Звезда на 15 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 15 апреля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



15.04.2022



04:45 Крапленый. 13-я и 16-я серии

08:20 Двойной капкан

09:00 Новости дня

09:20 Двойной капкан

11:30 Уруп - рыбий остров

12:15 Крапленый. 17-я - 20-я серии

13:00 Новости дня

13:25 Крапленый. 17-я - 20-я серии

14:00 Военные новости

14:05 Крапленый. 17-я - 20-я серии

16:50 Крапленый. 21-я - 24-я серии

18:00 Новости дня

18:40 Крапленый. 21-я - 24-я серии

21:15 Здравствуйте, товарищи!

22:15 Новости дня

22:30 Горячая точка

23:40 Тень

01:30 Стрелы Робин Гуда

02:45 Проверка на дорогах

04:25 Крапленый. 17-я и 18-я серии



В программе передач возможны изменения.