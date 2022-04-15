Программа передач Золотая коллекция на 15 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 15 апреля 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



15.04.2022



04:50 Артистка из Грибова

07:05 Станционный смотритель

08:20 Веселые ребята

10:00 Мы из джаза

11:40 Гори, гори, моя звезда

13:20 Дайте жалобную книгу

14:55 Формула любви

16:30 Инкогнито из Петербурга

18:10 Служебный роман

21:00 Иван Васильевич меняет профессию

22:40 Белое солнце пустыни

00:15 Спортлото-82

01:45 Не может быть!

03:15 Вий

04:30 Пес Барбос и необычный кросс

04:40 Зина-Зинуля



В телепрограмме передач возможны изменения.