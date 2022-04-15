Программа передач Золотая коллекция на 15 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 15 апреля 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.
15.04.2022
04:50 Артистка из Грибова
07:05 Станционный смотритель
08:20 Веселые ребята
10:00 Мы из джаза
11:40 Гори, гори, моя звезда
13:20 Дайте жалобную книгу
14:55 Формула любви
16:30 Инкогнито из Петербурга
18:10 Служебный роман
21:00 Иван Васильевич меняет профессию
22:40 Белое солнце пустыни
00:15 Спортлото-82
01:45 Не может быть!
03:15 Вий
04:30 Пес Барбос и необычный кросс
04:40 Зина-Зинуля
В телепрограмме передач возможны изменения.