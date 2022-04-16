Программа передач Первого канала на 16 апреля 2022 года

Телепрограмма Первого канала на 16 апреля 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.
16.04.2022
01:25 Информационный канал
05:05 Россия от края до края
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 Космос. Будущее рядом
11:20 Битва за космос. 1-я - 4-я серии
12:00 Новости
12:15 Битва за космос. 1-я - 4-я серии
15:00 Новости
15:15 Битва за космос. 1-я - 4-я серии
15:55 До небес и выше
17:00 Спасение в космосе
18:00 Вечерние новости
18:20 Шифр. Сезон 2. 9-я - 12-я серии
21:00 Время
22:00 Шифр. Сезон 2. 9-я - 12-я серии
23:25 «Одиссея»
01:30 «Буран». Созвездие Волка
02:00 12-раундовый чемпионский бой. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA. Прямой эфир. Р. Бутаев (Россия) - Э.
Станионис (Литва). Б. Ли - З. Очоа
03:30 Наедине со всеми
04:35 Россия от края до края
В программе передач возможны изменения.