Программа передач Первого канала на 16 апреля 2022 года

Телепрограмма Первого канала на 16 апреля 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.



16.04.2022



01:25 Информационный канал

05:05 Россия от края до края

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:00 Умницы и умники

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 Космос. Будущее рядом

11:20 Битва за космос. 1-я - 4-я серии

12:00 Новости

12:15 Битва за космос. 1-я - 4-я серии

15:00 Новости

15:15 Битва за космос. 1-я - 4-я серии

15:55 До небес и выше

17:00 Спасение в космосе

18:00 Вечерние новости

18:20 Шифр. Сезон 2. 9-я - 12-я серии

21:00 Время

22:00 Шифр. Сезон 2. 9-я - 12-я серии

23:25 «Одиссея»

01:30 «Буран». Созвездие Волка

02:00 12-раундовый чемпионский бой. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA. Прямой эфир. Р. Бутаев (Россия) - Э.

Станионис (Литва). Б. Ли - З. Очоа

03:30 Наедине со всеми

04:35 Россия от края до края



В программе передач возможны изменения.



















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