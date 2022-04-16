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Программа передач ТВЦ на 16 апреля 2022 года


Телепрограмма ТВЦ на 16 апреля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.

16.04.2022

04:35 Москва резиновая
05:45 Безумно влюбленный
07:25 Православная энциклопедия. Мир во время пандемии. Продолжение разговора. Путешествие в Переславль-Залесский. 
Богословие и философия
07:50 Фактор жизни. Теннис – это счастье
08:20 Любовь со всеми остановками. 1-я серия
09:10 Любовь со всеми остановками. 2-я серия
10:00 Самый вкусный день. Григорий Мосин
10:35 Москва резиновая
11:30 События
11:45 Петровка, 38
11:55 Приезжая
13:45 Алиса против правил. 1-я серия
14:30 События
14:45 Алиса против правил. 2-я - 4-я серии
17:25 Алиса против правил-2. 1-я - 4-я серии
21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым«
22:05 Право знать!
23:25 События
23:35 Блудный сын президента
00:20 Прощание. Николай Щёлоков
01:05 Специальный репортаж. Русский космос
01:30 Хватит слухов! 42-й выпуск
02:00 90-е. Выпить и закусить
02:40 90-е. Звездное достоинство
03:20 90-е. Уроки пластики
04:00 Удар властью. Виктор Гришин
04:45 Петровка, 38
04:55 Актёры затонувшего театра. 1-я серия

В программе передач возможны изменения.









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