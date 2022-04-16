Программа передач ТВЦ на 16 апреля 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 16 апреля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



16.04.2022



04:35 Москва резиновая

05:45 Безумно влюбленный

07:25 Православная энциклопедия. Мир во время пандемии. Продолжение разговора. Путешествие в Переславль-Залесский.

Богословие и философия

07:50 Фактор жизни. Теннис – это счастье

08:20 Любовь со всеми остановками. 1-я серия

09:10 Любовь со всеми остановками. 2-я серия

10:00 Самый вкусный день. Григорий Мосин

10:35 Москва резиновая

11:30 События

11:45 Петровка, 38

11:55 Приезжая

13:45 Алиса против правил. 1-я серия

14:30 События

14:45 Алиса против правил. 2-я - 4-я серии

17:25 Алиса против правил-2. 1-я - 4-я серии

21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым«

22:05 Право знать!

23:25 События

23:35 Блудный сын президента

00:20 Прощание. Николай Щёлоков

01:05 Специальный репортаж. Русский космос

01:30 Хватит слухов! 42-й выпуск

02:00 90-е. Выпить и закусить

02:40 90-е. Звездное достоинство

03:20 90-е. Уроки пластики

04:00 Удар властью. Виктор Гришин

04:45 Петровка, 38

04:55 Актёры затонувшего театра. 1-я серия



В программе передач возможны изменения.



















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