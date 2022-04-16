Программа передач НТВ на 16 апреля 2022 года

Телепрограмма НТВ на 16 апреля 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



16.04.2022



03:10 Порох и дробь. «Блудный сын», 1-я и 2-я серии. «Серая мышь», 1-я серия

05:25 Хорошо там, где мы есть!

05:50 Честь Самурая

07:25 Смотр

08:00 Сегодня

08:20 Готовим с Алексеем Зиминым

08:50 Поедем, поедим!

09:25 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым»

12:00 Квартирный вопрос

13:05 Однажды...

14:00 Своя игра

15:00 «Земля - не шар?» Научное расследование Сергея Малозёмова

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

18:00 По следу монстра

19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

20:15 Ты не поверишь!

21:15 Секрет на миллион. Рома Жуков

23:25 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном

00:10 Квартирник НТВ у Маргулиса. Екатерина Яшникова

01:20 Дачный ответ

02:15 Порох и дробь. «Серая мышь», 1-я и 2-я серии. «Собеседник», 1-я и 2-я серии



В программе передач возможны изменения.



















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