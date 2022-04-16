Программа передач НТВ на 16 апреля 2022 года

Телепрограмма НТВ на 16 апреля 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
16.04.2022
03:10 Порох и дробь. «Блудный сын», 1-я и 2-я серии. «Серая мышь», 1-я серия
05:25 Хорошо там, где мы есть!
05:50 Честь Самурая
07:25 Смотр
08:00 Сегодня
08:20 Готовим с Алексеем Зиминым
08:50 Поедем, поедим!
09:25 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым»
12:00 Квартирный вопрос
13:05 Однажды...
14:00 Своя игра
15:00 «Земля - не шар?» Научное расследование Сергея Малозёмова
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
18:00 По следу монстра
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20:15 Ты не поверишь!
21:15 Секрет на миллион. Рома Жуков
23:25 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
00:10 Квартирник НТВ у Маргулиса. Екатерина Яшникова
01:20 Дачный ответ
02:15 Порох и дробь. «Серая мышь», 1-я и 2-я серии. «Собеседник», 1-я и 2-я серии
В программе передач возможны изменения.