Программа передач Пятого канала на 16 апреля 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 16 апреля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



16.04.2022



05:00 Великолепная пятёрка. Старикам тут не место

05:05 Великолепная пятёрка. Запах смерти

05:45 Великолепная пятёрка-4. Атрофия

06:20 Великолепная пятёрка-4. Талисман

06:55 Великолепная пятёрка-4. Обед на двоих

07:35 Великолепная пятёрка-4. Свидание вслепую

08:15 Великолепная пятёрка-4. Мастер

09:00 Светская хроника

10:00 Они потрясли мир. Людмила Гурченко. Любовь как в кино

10:50 Старик Хоттабыч

12:25 Собачье сердце. 1-я серия

13:45 Собачье сердце. 2-я серия

15:00 След. Чистильщики

15:50 След. Сапер ошибается однажды

16:40 След. За бортом

17:15 След. Чужая жизнь

18:00 След. Касатики

18:45 След. Бросок копья

19:30 След. Оттенки красного

20:20 След. Феминизм или смерть

21:00 След. Отбивные с кровью

21:45 След. Когда отказали тормоза

22:30 След. Второй дубль

23:15 След. Ария механического соловья

00:00 Известия. Главное

00:55 Прокурорская проверка. Дурдом

02:00 Прокурорская проверка. Осторожно, консервы

02:50 Прокурорская проверка. Темное дело

03:45 Прокурорская проверка. Мой сынок



В программе передач возможны изменения.



















Программа передач Пятого канала на 15 апреля 2022 года Программа передач Пятого канала на 14 апреля 2022 года Программа передач Пятого канала на 13 апреля 2022 года Программа передач Пятого канала на 11 апреля 2022 года



