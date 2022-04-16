Программа передач Пятого канала на 16 апреля 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 16 апреля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
16.04.2022
05:00 Великолепная пятёрка. Старикам тут не место
05:05 Великолепная пятёрка. Запах смерти
05:45 Великолепная пятёрка-4. Атрофия
06:20 Великолепная пятёрка-4. Талисман
06:55 Великолепная пятёрка-4. Обед на двоих
07:35 Великолепная пятёрка-4. Свидание вслепую
08:15 Великолепная пятёрка-4. Мастер
09:00 Светская хроника
10:00 Они потрясли мир. Людмила Гурченко. Любовь как в кино
10:50 Старик Хоттабыч
12:25 Собачье сердце. 1-я серия
13:45 Собачье сердце. 2-я серия
15:00 След. Чистильщики
15:50 След. Сапер ошибается однажды
16:40 След. За бортом
17:15 След. Чужая жизнь
18:00 След. Касатики
18:45 След. Бросок копья
19:30 След. Оттенки красного
20:20 След. Феминизм или смерть
21:00 След. Отбивные с кровью
21:45 След. Когда отказали тормоза
22:30 След. Второй дубль
23:15 След. Ария механического соловья
00:00 Известия. Главное
00:55 Прокурорская проверка. Дурдом
02:00 Прокурорская проверка. Осторожно, консервы
02:50 Прокурорская проверка. Темное дело
03:45 Прокурорская проверка. Мой сынок
В программе передач возможны изменения.