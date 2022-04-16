Программа передач ТНТ на 16 апреля 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 16 апреля 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.
16.04.2022
05:00 Открытый микрофон. Сезон 4. 69-я серия
05:45 Однажды в России. Спецдайджест. 37-я - 40я серии
09:00 Бузова на кухне. Сезон 2. 16-я серия
09:30 СашаТаня. Сезон 6. 223-я - 237 серии
17:00 Семья. 1-я - 8-я серии
21:00 Музыкальная интуиция. 20-я серия
23:00 Холостяк. Сезон 9. 6-я серия
00:30 Бэтмен: Начало
02:45 Импровизация. Сезон 6. 175-я серия
03:30 Comedy Баттл. 16-я серия
04:20 Открытый микрофон. Сезон 4. 70-я серия
В программе передач возможны изменения.