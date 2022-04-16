Программа передач ТНТ на 16 апреля 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 16 апреля 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



16.04.2022



05:00 Открытый микрофон. Сезон 4. 69-я серия

05:45 Однажды в России. Спецдайджест. 37-я - 40я серии

09:00 Бузова на кухне. Сезон 2. 16-я серия

09:30 СашаТаня. Сезон 6. 223-я - 237 серии

17:00 Семья. 1-я - 8-я серии

21:00 Музыкальная интуиция. 20-я серия

23:00 Холостяк. Сезон 9. 6-я серия

00:30 Бэтмен: Начало

02:45 Импровизация. Сезон 6. 175-я серия

03:30 Comedy Баттл. 16-я серия

04:20 Открытый микрофон. Сезон 4. 70-я серия



В программе передач возможны изменения.