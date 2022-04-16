Программа передач СТС на 16 апреля 2022 года

Телепрограмма СТС на 16 апреля 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



16.04.2022



04:50 Воронины. Сезон 17. 6-я серия

05:15 6 кадров. Сезон 6. 11-я серия

05:25 Муравьишка-хвастунишка

05:40 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:05 Фиксики

06:20 Фиксики. Посудомоечная машина

06:25 Мультфильмы

06:35 Как львенок и черепаха пели песню

06:45 Три кота. Музыкальная вечеринка

06:50 Три кота. Что такое осень

06:55 Три кота

07:00 Три кота. День бабушек

07:10 Три кота

07:20 Три кота. Крутые бутерброды

07:25 Три кота. Котята-шпионы

07:30 Том и Джерри

08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. В поисках правды

08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Бабушка зовет танцевать

08:25 Уральские пельмени. Спорная помощь

09:00 ПроСТО кухня. Сезон 11. 10-я серия

09:30 ПроСТО кухня

10:00 Уральские пельмени. В семье не без народа

10:35 Лемони Сникет. 33 несчастья

12:25 Эван Всемогущий

14:15 Хроники Нарнии. Покоритель зари

16:20 Люди Икс: Тёмный Феникс

18:25 Фантастические твари и где они обитают

21:00 Фантастические твари. Преступления Грин-де-Вальда

23:35 Легион

01:25 Третий лишний

03:00 Воронины. Сезон 17. 4-я - 8-я серии



В программе передач возможны изменения.



















Программа передач СТС на 15 апреля 2022 года Программа передач СТС на 13 апреля 2022 года Программа передач СТС на 12 апреля 2022 года



