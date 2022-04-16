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Программа передач СТС на 16 апреля 2022 года


Телепрограмма СТС на 16 апреля 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.

16.04.2022

04:50 Воронины. Сезон 17. 6-я серия
05:15 6 кадров. Сезон 6. 11-я серия
05:25 Муравьишка-хвастунишка
05:40 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:05 Фиксики
06:20 Фиксики. Посудомоечная машина
06:25 Мультфильмы
06:35 Как львенок и черепаха пели песню
06:45 Три кота. Музыкальная вечеринка
06:50 Три кота. Что такое осень
06:55 Три кота
07:00 Три кота. День бабушек
07:10 Три кота
07:20 Три кота. Крутые бутерброды
07:25 Три кота. Котята-шпионы
07:30 Том и Джерри
08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. В поисках правды
08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Бабушка зовет танцевать
08:25 Уральские пельмени. Спорная помощь
09:00 ПроСТО кухня. Сезон 11. 10-я серия
09:30 ПроСТО кухня
10:00 Уральские пельмени. В семье не без народа
10:35 Лемони Сникет. 33 несчастья
12:25 Эван Всемогущий
14:15 Хроники Нарнии. Покоритель зари
16:20 Люди Икс: Тёмный Феникс
18:25 Фантастические твари и где они обитают
21:00 Фантастические твари. Преступления Грин-де-Вальда
23:35 Легион
01:25 Третий лишний
03:00 Воронины. Сезон 17. 4-я - 8-я серии

В программе передач возможны изменения.









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