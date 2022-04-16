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Программа передач Матч ТВ на 16 апреля 2022 года


Телепрограмма Матч ТВ на 16 апреля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.

16.04.2022

03:25 Возвращение к 36-ти ступеням Шаолиня
05:30 РецепТура
06:00 Смешанные единоборства. UFC
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:00 Новости
09:05 Запасной игрок
13:05 Новости
13:10 Все на Матч!
13:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - «Цмоки-Минск» (Белоруссия). Прямой эфир
15:55 Новости
16:00 Все на Матч!
16:25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Зенит» - «Урал». Прямой эфир
18:30 Футбол. Российская Премьер-лига. «Спартак» - «Рубин». Прямой эфир
21:00 Новости
21:05 Все на Матч!
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - «Торино». Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
00:20 Лёгкая атлетика. Мировой континентальный тур. Прямой эфир из США
02:00 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Paribet«. Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Газпром-Югра» (Сургут)
03:00 Новости
03:05 Всё о главном
03:30 Смешанные единоборства. UFC. В. Люке - Б. Мухаммад. Прямой эфир из США

В программе передач возможны изменения.









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