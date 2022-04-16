Программа передач Матч ТВ на 16 апреля 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 16 апреля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



16.04.2022



03:25 Возвращение к 36-ти ступеням Шаолиня

05:30 РецепТура

06:00 Смешанные единоборства. UFC

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

09:00 Новости

09:05 Запасной игрок

13:05 Новости

13:10 Все на Матч!

13:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - «Цмоки-Минск» (Белоруссия). Прямой эфир

15:55 Новости

16:00 Все на Матч!

16:25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Зенит» - «Урал». Прямой эфир

18:30 Футбол. Российская Премьер-лига. «Спартак» - «Рубин». Прямой эфир

21:00 Новости

21:05 Все на Матч!

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - «Торино». Прямой эфир

23:45 Все на Матч!

00:20 Лёгкая атлетика. Мировой континентальный тур. Прямой эфир из США

02:00 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Paribet«. Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Газпром-Югра» (Сургут)

03:00 Новости

03:05 Всё о главном

03:30 Смешанные единоборства. UFC. В. Люке - Б. Мухаммад. Прямой эфир из США



В программе передач возможны изменения.



















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