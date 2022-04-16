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Программа передач РЕН ТВ на 16 апреля 2022 года


Телепрограмма РЕН ТВ на 16 апреля 2022 года. В эфире РЕН ТВ запланированы следующие передачи.

16.04.2022

05:00 Невероятно интересные истории
07:00 С бодрым утром!
08:00 О вкусной и здоровой пище
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
14:25 СОВБЕЗ
15:25 Документальный спецпроект. Иностранный легион: кто воюет на Украине?
16:30 Новости
17:00 Засекреченные списки. «Недружественные страны»: 6 главных врагов
18:00 Великий уравнитель
19:30 Новости
19:55 Великий уравнитель
20:55 Великий уравнитель-2
23:00 Новости
23:25 Великий уравнитель-2
23:35 Ромео должен умереть
01:50 Константин
03:40 Тайны Чапман

В программе передач возможны изменения.









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