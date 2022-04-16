Программа передач РЕН ТВ на 16 апреля 2022 года

Телепрограмма РЕН ТВ на 16 апреля 2022 года. В эфире РЕН ТВ запланированы следующие передачи.



16.04.2022



05:00 Невероятно интересные истории

07:00 С бодрым утром!

08:00 О вкусной и здоровой пище

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

14:25 СОВБЕЗ

15:25 Документальный спецпроект. Иностранный легион: кто воюет на Украине?

16:30 Новости

17:00 Засекреченные списки. «Недружественные страны»: 6 главных врагов

18:00 Великий уравнитель

19:30 Новости

19:55 Великий уравнитель

20:55 Великий уравнитель-2

23:00 Новости

23:25 Великий уравнитель-2

23:35 Ромео должен умереть

01:50 Константин

03:40 Тайны Чапман



В программе передач возможны изменения.