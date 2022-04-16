Программа передач Звезда на 16 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 16 апреля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



16.04.2022



04:25 Крапленый. 17-я и 18-я серии

06:00 Крапленый. 19-я и 20-я серии

08:00 Новости дня

08:15 Марья-искусница

09:40 Война миров. Партизаны против полицаев

10:25 Улика из прошлого. Содом и Гоморра. Тайна греховной гибели

11:05 «Загадки века» с Сергеем Медведевым. Нансен - спаситель русских эмигрантов

11:50 Не факт!

12:15 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным»

13:00 Новости дня

13:15 Легенды музыки

13:45 Круиз-контроль. Ханты-Мансийск

14:15 Морской бой

15:10 Легенды кино. Михаил Жаров

16:00 «Легенды армии« с Александром Маршалом. Степан Неустроев

16:30 Государственная граница. Фильмы 3-й и 4-й

18:00 Новости дня

18:15 «Задело!» с Николаем Петровым

18:25 Государственная граница. Фильмы 3-й и 4-й

22:30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая звезда-2022». Отборочный тур

23:50 Десять фотографий. Владимир Симонов

00:35 Преферанс по пятницам

02:00 Правда лейтенанта Климова

03:25 Хроника Победы

03:50 Москва - фронту

04:10 Крапленый. 21-я и 22-я серии



В программе передач возможны изменения.



















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