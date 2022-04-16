Программа передач Звезда на 16 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 16 апреля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
16.04.2022
04:25 Крапленый. 17-я и 18-я серии
06:00 Крапленый. 19-я и 20-я серии
08:00 Новости дня
08:15 Марья-искусница
09:40 Война миров. Партизаны против полицаев
10:25 Улика из прошлого. Содом и Гоморра. Тайна греховной гибели
11:05 «Загадки века» с Сергеем Медведевым. Нансен - спаситель русских эмигрантов
11:50 Не факт!
12:15 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным»
13:00 Новости дня
13:15 Легенды музыки
13:45 Круиз-контроль. Ханты-Мансийск
14:15 Морской бой
15:10 Легенды кино. Михаил Жаров
16:00 «Легенды армии« с Александром Маршалом. Степан Неустроев
16:30 Государственная граница. Фильмы 3-й и 4-й
18:00 Новости дня
18:15 «Задело!» с Николаем Петровым
18:25 Государственная граница. Фильмы 3-й и 4-й
22:30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая звезда-2022». Отборочный тур
23:50 Десять фотографий. Владимир Симонов
00:35 Преферанс по пятницам
02:00 Правда лейтенанта Климова
03:25 Хроника Победы
03:50 Москва - фронту
04:10 Крапленый. 21-я и 22-я серии
В программе передач возможны изменения.