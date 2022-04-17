Программа передач Первого канала на 17 апреля 2022 года

Телепрограмма Первого канала на 17 апреля 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.



17.04.2022



04:35 Россия от края до края

05:45 Хиромант. Линии судеб. 3-я - 5-я серии

06:00 Новости

06:10 Хиромант. Линии судеб. 3-я - 5-я серии

08:25 Часовой

08:55 Здоровье

10:00 Новости

10:15 «АнтиФейк«

11:05 Ванга

12:00 Новости

12:15 «Мосгаз». Новое дело майора Черкасова». «Шакал», 1-я - 8-я серии

15:00 Новости

15:15 «Мосгаз». Новое дело майора Черкасова». «Шакал», 1-я - 8-я серии

18:00 Вечерние новости

18:20 «Мосгаз». Новое дело майора Черкасова». «Шакал», 1-я - 8-я серии

21:00 Время

22:35 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия игр

23:45 Солярис

02:35 Наедине со всеми

04:05 Россия от края до края



В программе передач возможны изменения.