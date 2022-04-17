Программа передач Первого канала на 17 апреля 2022 года

Телепрограмма Первого канала на 17 апреля 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.
17.04.2022
04:35 Россия от края до края
05:45 Хиромант. Линии судеб. 3-я - 5-я серии
06:00 Новости
06:10 Хиромант. Линии судеб. 3-я - 5-я серии
08:25 Часовой
08:55 Здоровье
10:00 Новости
10:15 «АнтиФейк«
11:05 Ванга
12:00 Новости
12:15 «Мосгаз». Новое дело майора Черкасова». «Шакал», 1-я - 8-я серии
15:00 Новости
15:15 «Мосгаз». Новое дело майора Черкасова». «Шакал», 1-я - 8-я серии
18:00 Вечерние новости
18:20 «Мосгаз». Новое дело майора Черкасова». «Шакал», 1-я - 8-я серии
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия игр
23:45 Солярис
02:35 Наедине со всеми
04:05 Россия от края до края
В программе передач возможны изменения.