Программа передач ТВЦ на 17 апреля 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 17 апреля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



17.04.2022



04:55 Актёры затонувшего театра. 1-я серия

05:41 Актёры затонувшего театра. 2-я серия

06:25 Покопайтесь в моей памяти. 1-я серия

07:10 Покопайтесь в моей памяти. 2-я серия

07:55 Пригласи в дом призрака. 1-я серия

08:42 Пригласи в дом призрака. 2-я серия

09:35 Здоровый смысл

10:05 Знак качества. Родная рыба

10:50 Страна чудес. Калуга

11:30 События

11:45 Что знает Марианна? 1-я серия

12:40 Что знает Марианна? 2-я серия

13:30 Москва резиновая

14:30 Московская неделя

15:00 Как стать оптимистом

16:40 Нефритовая черепаха. 1-я - 4-я серии

20:10 Железный лес. 1-я - 4-я серии

23:40 События

23:55 Сводные сестры

01:40 Петровка, 38

02:00 Алиса против правил. 1-я - 4-я серии

04:55 Закулисные войны юмористов



В программе передач возможны изменения.