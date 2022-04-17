Программа передач ТВЦ на 17 апреля 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 17 апреля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
17.04.2022
04:55 Актёры затонувшего театра. 1-я серия
05:41 Актёры затонувшего театра. 2-я серия
06:25 Покопайтесь в моей памяти. 1-я серия
07:10 Покопайтесь в моей памяти. 2-я серия
07:55 Пригласи в дом призрака. 1-я серия
08:42 Пригласи в дом призрака. 2-я серия
09:35 Здоровый смысл
10:05 Знак качества. Родная рыба
10:50 Страна чудес. Калуга
11:30 События
11:45 Что знает Марианна? 1-я серия
12:40 Что знает Марианна? 2-я серия
13:30 Москва резиновая
14:30 Московская неделя
15:00 Как стать оптимистом
16:40 Нефритовая черепаха. 1-я - 4-я серии
20:10 Железный лес. 1-я - 4-я серии
23:40 События
23:55 Сводные сестры
01:40 Петровка, 38
02:00 Алиса против правил. 1-я - 4-я серии
04:55 Закулисные войны юмористов
В программе передач возможны изменения.