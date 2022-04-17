Программа передач НТВ на 17 апреля 2022 года

Телепрограмма НТВ на 17 апреля 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



17.04.2022



02:15 Порох и дробь. «Серая мышь», 1-я и 2-я серии. «Собеседник», 1-я и 2-я серии

05:20 Тонкая штучка

06:45 Центральное телевидение

08:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

12:00 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:00 Своя игра

15:00 Следствие вели...

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

18:00 Новые русские сенсации

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой

20:40 Маска

23:35 Звезды сошлись

00:50 Основано на реальных событиях

03:25 Порох и дробь. «Легендарная личность», 1-я и 2-я серии

04:55 Возвращение Мухтара-2. «Память об отце». «Пистолет Макарова»



В программе передач возможны изменения.