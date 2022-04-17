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Программа передач НТВ на 17 апреля 2022 года


Телепрограмма НТВ на 17 апреля 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.

17.04.2022

02:15 Порох и дробь. «Серая мышь», 1-я и 2-я серии. «Собеседник», 1-я и 2-я серии
05:20 Тонкая штучка
06:45 Центральное телевидение
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
12:00 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:00 Своя игра
15:00 Следствие вели...
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
18:00 Новые русские сенсации
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20:40 Маска
23:35 Звезды сошлись
00:50 Основано на реальных событиях
03:25 Порох и дробь. «Легендарная личность», 1-я и 2-я серии
04:55 Возвращение Мухтара-2. «Память об отце». «Пистолет Макарова»

В программе передач возможны изменения.









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