Программа передач Пятого канала на 17 апреля 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 17 апреля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
17.04.2022
05:00 Улицы разбитых фонарей. Операция «Чистые руки», 1-я часть
05:50 Улицы разбитых фонарей. Операция «Чистые руки», 2-я часть
06:30 Улицы разбитых фонарей. Высокое напряжение
07:20 Улицы разбитых фонарей. Вторжение в частную жизнь
08:05 Условный мент-3. Доставка на дом
08:55 Условный мент-3. Должники
09:50 Условный мент-3. Суд присяжных
10:40 Условный мент-3. Последнее дефиле
11:35 Условный мент-3. Музыкальный привет
12:25 Условный мент-3. Дочка
13:20 Условный мент-3. Сказка с печальным концом
14:10 Условный мент-3. Троянский пони
15:00 Взрыв из прошлого. 1-я - 4-я серии
18:40 Краповый берет. 1-я - 4-я серии
21:55 Двое
23:35 Собачье сердце. 1-я серия
00:50 Собачье сердце. 2-я серия
02:05 Старик Хоттабыч
03:25 Улицы разбитых фонарей. Танцы на льду
04:10 Улицы разбитых фонарей. Петербургский презент
В программе передач возможны изменения.