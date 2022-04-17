Программа передач Пятого канала на 17 апреля 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 17 апреля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



17.04.2022



05:00 Улицы разбитых фонарей. Операция «Чистые руки», 1-я часть

05:50 Улицы разбитых фонарей. Операция «Чистые руки», 2-я часть

06:30 Улицы разбитых фонарей. Высокое напряжение

07:20 Улицы разбитых фонарей. Вторжение в частную жизнь

08:05 Условный мент-3. Доставка на дом

08:55 Условный мент-3. Должники

09:50 Условный мент-3. Суд присяжных

10:40 Условный мент-3. Последнее дефиле

11:35 Условный мент-3. Музыкальный привет

12:25 Условный мент-3. Дочка

13:20 Условный мент-3. Сказка с печальным концом

14:10 Условный мент-3. Троянский пони

15:00 Взрыв из прошлого. 1-я - 4-я серии

18:40 Краповый берет. 1-я - 4-я серии

21:55 Двое

23:35 Собачье сердце. 1-я серия

00:50 Собачье сердце. 2-я серия

02:05 Старик Хоттабыч

03:25 Улицы разбитых фонарей. Танцы на льду

04:10 Улицы разбитых фонарей. Петербургский презент



В программе передач возможны изменения.