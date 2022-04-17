Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Программа передач Пятого канала на 17 апреля 2022 года


Телепрограмма Пятого канала на 17 апреля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.

17.04.2022

05:00 Улицы разбитых фонарей. Операция «Чистые руки», 1-я часть
05:50 Улицы разбитых фонарей. Операция «Чистые руки», 2-я часть
06:30 Улицы разбитых фонарей. Высокое напряжение
07:20 Улицы разбитых фонарей. Вторжение в частную жизнь
08:05 Условный мент-3. Доставка на дом
08:55 Условный мент-3. Должники
09:50 Условный мент-3. Суд присяжных
10:40 Условный мент-3. Последнее дефиле
11:35 Условный мент-3. Музыкальный привет
12:25 Условный мент-3. Дочка
13:20 Условный мент-3. Сказка с печальным концом
14:10 Условный мент-3. Троянский пони
15:00 Взрыв из прошлого. 1-я - 4-я серии
18:40 Краповый берет. 1-я - 4-я серии
21:55 Двое
23:35 Собачье сердце. 1-я серия
00:50 Собачье сердце. 2-я серия
02:05 Старик Хоттабыч
03:25 Улицы разбитых фонарей. Танцы на льду
04:10 Улицы разбитых фонарей. Петербургский презент

В программе передач возможны изменения.









  • Программа передач Пятого канала на 16 апреля 2022 года
  • Программа передач Пятого канала на 14 апреля 2022 года
  • Программа передач Пятого канала на 13 апреля 2022 года
  • Программа передач Пятого канала на 12 апреля 2022 года
  • Программа передач Пятого канала на 11 апреля 2022 года
    •




    Турнирная таблица чемпионата России по футболу РПЛ-2021/2022

    Турнирная таблица чемпионата России по футболу 2021 2022

    В чемпионате России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига, состоялись очередные матчи. Какое место займут в итоге команды в турнирной таблице?

    Чемпионат России по футболу 2021/2022. Расписание и результаты матчей РПЛ

    Чемпионат России по футболу 2021 2022. Премьер-лига

    30-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 23 июля 2021 года и завершится 21 мая 2022 года.

    Обладатели Кубка Гагарина

    Все обладатели Кубка Гагарина

    Кубок Гагарина ведет свою историю с 2009 года, когда в финале турнира определился первый обладатель трофея - казанский «Ак Барс».

    Лига Европы по футболу 2021/2022. Расписание матчей 1/2 финала

    Расписание плей-офф Лиги Европы 2022

    В плей-офф Лиги Европы по футболу сезона 2021/2022 принимают участие 24 команды.

    Плей-офф КХЛ 2021/2022. Расписание матчей Кубка Гагарина

    Плей-офф КХЛ 2022

    В плей-офф КХЛ 2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.











    Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 16 апреля 2022: сколько заболевших
    Где находится Николаев на карте Украины, карта Николаева
    Гороскоп на 17 апреля 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, овен...
    16 апреля 2022 - какой знак зодиака
    Сколько дней отдыхаем на майские праздники. Сколько дней осталось до мая
    НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей регулярного чемпионата 16 апреля
    Праздники и выходные в 2022 году в России. Как отдыхаем в мае 2022
    Погода в Москве на 17 апреля 2022 года. Прогноз погоды в Москве на 17 апреля
    Самые смешные анекдоты дня - 16 апреля 2022 года
    Где находится Лиман на карте Украины, карта Лимана
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru