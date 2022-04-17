Программа передач Домашний на 17 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 17 апреля 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



17.04.2022



04:50 Ванга. Предсказания сбываются

05:40 Джуна: Последнее предсказание

06:30 Предсказания: 2022. 3-я серия

07:30 Аметистовая сережка. 1-я - 4-я серии

11:00 Нити любви. 1-я - 4-я серии

14:50 Перевод не требуется. 1-я - 4-я серии

18:45 Пять ужинов

19:00 Великолепный век. 59-я и 60-я серии

23:30 Про здоровье

23:45 Семейное дело. 1-я - 4-я серии

03:10 Пять ужинов

03:20 Список желаний. 1-я - 4-я серии



В телепрограмме возможны изменения.