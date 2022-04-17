Программа передач Домашний на 17 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 17 апреля 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.
17.04.2022
04:50 Ванга. Предсказания сбываются
05:40 Джуна: Последнее предсказание
06:30 Предсказания: 2022. 3-я серия
07:30 Аметистовая сережка. 1-я - 4-я серии
11:00 Нити любви. 1-я - 4-я серии
14:50 Перевод не требуется. 1-я - 4-я серии
18:45 Пять ужинов
19:00 Великолепный век. 59-я и 60-я серии
23:30 Про здоровье
23:45 Семейное дело. 1-я - 4-я серии
03:10 Пять ужинов
03:20 Список желаний. 1-я - 4-я серии
В телепрограмме возможны изменения.