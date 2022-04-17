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Программа передач ТНТ на 17 апреля 2022 года


Телепрограмма ТНТ на 17 апреля 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.

17.04.2022

04:20 Открытый микрофон. Сезон 4. 70-я серия
05:10 Открытый микрофон. Сезон 4. 71-я серия
05:50 Однажды в России. Спецдайджест. 41-я - 44-я серии
09:00 Перезагрузка. 500-я серия
09:30 СашаТаня. Сезон 6. 230-я - 239-я серии
14:50 Золотой компас
17:00 10 000 лет до н.э.
19:00 Звезды в Африке. 23-я серия
20:30 Однажды в России. Дайджест. Сезон 8. 213-я серия
21:30 Однажды в России. Сезон 8. 199-я серия
22:30 Однажды в России. Сезон 8. 200-я серия
23:00 Stand up. Сезон 9. 220-я серия
00:00 Музыкальная интуиция. 20-я серия
01:50 Импровизация. Сезон 6. 176-я серия
02:40 Импровизация. Сезон 6. 177-я серия
03:25 Comedy Баттл. 17-я серия
04:15 Открытый микрофон. Сезон 4. 72-я серия

В программе передач возможны изменения.









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