Программа передач ТНТ на 17 апреля 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 17 апреля 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



17.04.2022



04:20 Открытый микрофон. Сезон 4. 70-я серия

05:10 Открытый микрофон. Сезон 4. 71-я серия

05:50 Однажды в России. Спецдайджест. 41-я - 44-я серии

09:00 Перезагрузка. 500-я серия

09:30 СашаТаня. Сезон 6. 230-я - 239-я серии

14:50 Золотой компас

17:00 10 000 лет до н.э.

19:00 Звезды в Африке. 23-я серия

20:30 Однажды в России. Дайджест. Сезон 8. 213-я серия

21:30 Однажды в России. Сезон 8. 199-я серия

22:30 Однажды в России. Сезон 8. 200-я серия

23:00 Stand up. Сезон 9. 220-я серия

00:00 Музыкальная интуиция. 20-я серия

01:50 Импровизация. Сезон 6. 176-я серия

02:40 Импровизация. Сезон 6. 177-я серия

03:25 Comedy Баттл. 17-я серия

04:15 Открытый микрофон. Сезон 4. 72-я серия



В программе передач возможны изменения.