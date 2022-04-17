Программа передач СТС на 17 апреля 2022 года

Телепрограмма СТС на 17 апреля 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.
17.04.2022
05:00 Воронины. Сезон 17. 9-я серия
05:25 Стрекоза и муравей
05:35 Мультфильмы
05:45 Про деда, бабу и курочку Рябу
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш
06:05 Фиксики. Машина времени
06:15 Фиксики
06:20 Фиксики
06:25 Каникулы Бонифация
06:45 Три кота. Послание в бутылке
06:55 Три кота. Брызгалки
07:00 Три кота. Папа разбойник
07:05 Три кота. Отель «Старый замок»
07:10 Три кота. Морское чудище
07:15 Три кота. Машина для Коржика
07:20 Три кота. Компот-исследователь
07:25 Три кота. Коллекция
07:30 Царевны. Могучая перчатка
07:40 Царевны. Тяп-ляп
07:45 Царевны. Грёза 3
07:55 Фантастические твари и где они обитают
10:20 Фантастические твари. Преступления Грин-де-Вальда
12:50 Гарри Поттер и орден Феникса
15:20 Гарри Поттер и Принц-полукровка
18:15 Гарри Поттер и дары смерти: Часть 1
21:00 Гарри Поттер и дары смерти: Часть 2
23:20 Мэри Поппинс возвращается
01:45 Третий лишний-2
03:25 Воронины. Сезон 17. 8-я - 11-я серии
В программе передач возможны изменения.