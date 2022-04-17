Программа передач СТС на 17 апреля 2022 года

Телепрограмма СТС на 17 апреля 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



17.04.2022



05:00 Воронины. Сезон 17. 9-я серия

05:25 Стрекоза и муравей

05:35 Мультфильмы

05:45 Про деда, бабу и курочку Рябу

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш

06:05 Фиксики. Машина времени

06:15 Фиксики

06:20 Фиксики

06:25 Каникулы Бонифация

06:45 Три кота. Послание в бутылке

06:55 Три кота. Брызгалки

07:00 Три кота. Папа разбойник

07:05 Три кота. Отель «Старый замок»

07:10 Три кота. Морское чудище

07:15 Три кота. Машина для Коржика

07:20 Три кота. Компот-исследователь

07:25 Три кота. Коллекция

07:30 Царевны. Могучая перчатка

07:40 Царевны. Тяп-ляп

07:45 Царевны. Грёза 3

07:55 Фантастические твари и где они обитают

10:20 Фантастические твари. Преступления Грин-де-Вальда

12:50 Гарри Поттер и орден Феникса

15:20 Гарри Поттер и Принц-полукровка

18:15 Гарри Поттер и дары смерти: Часть 1

21:00 Гарри Поттер и дары смерти: Часть 2

23:20 Мэри Поппинс возвращается

01:45 Третий лишний-2

03:25 Воронины. Сезон 17. 8-я - 11-я серии



В программе передач возможны изменения.