Программа передач Матч ТВ на 17 апреля 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 17 апреля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
17.04.2022
03:30 Смешанные единоборства. UFC. В. Люке - Б. Мухаммад. Прямой эфир из США
06:00 Смешанные единоборства. UFC
06:30 Матч! Парад
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:00 Новости
09:05 Взаперти
11:05 Поединок
13:05 Новости
13:10 Все на Матч!
13:55 Мини-футбол. Чемпионат России. КПРФ (Москва) - «Тюмень». Прямой эфир
15:55 Новости
16:00 Все на Матч!
16:25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Сочи» - «Локомотив». Прямой эфир
18:30 «После футбола» с Георгием Черданцевым
19:30 Смешанные единоборства. UFC
20:20 Новости
20:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Байер» - «Лейпциг». Прямой эфир
22:30 Футбол. Чемпионат Греции. «Панатинаикос» - «Олимпиакос». Прямой эфир
23:30 Все на Матч!
00:20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «ПАРМА-ПАРИБЕТ» (Пермский край) - «Нижний Новгород»
В программе передач возможны изменения.