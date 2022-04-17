Программа передач Матч ТВ на 17 апреля 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 17 апреля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



17.04.2022



03:30 Смешанные единоборства. UFC. В. Люке - Б. Мухаммад. Прямой эфир из США

06:00 Смешанные единоборства. UFC

06:30 Матч! Парад

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

09:00 Новости

09:05 Взаперти

11:05 Поединок

13:05 Новости

13:10 Все на Матч!

13:55 Мини-футбол. Чемпионат России. КПРФ (Москва) - «Тюмень». Прямой эфир

15:55 Новости

16:00 Все на Матч!

16:25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Сочи» - «Локомотив». Прямой эфир

18:30 «После футбола» с Георгием Черданцевым

19:30 Смешанные единоборства. UFC

20:20 Новости

20:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Байер» - «Лейпциг». Прямой эфир

22:30 Футбол. Чемпионат Греции. «Панатинаикос» - «Олимпиакос». Прямой эфир

23:30 Все на Матч!

00:20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «ПАРМА-ПАРИБЕТ» (Пермский край) - «Нижний Новгород»



В программе передач возможны изменения.