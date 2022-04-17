Программа передач РЕН ТВ на 17 апреля 2022 года

Телепрограмма РЕН ТВ на 17 апреля 2022 года. В эфире РЕН ТВ запланированы следующие передачи.



17.04.2022



05:00 Тайны Чапман

07:15 Мэверик

08:30 Новости

09:00 Мэверик

10:05 Воздушная тюрьма

12:20 Пассажир

12:30 Новости

13:00 Пассажир

14:40 Великий уравнитель

16:30 Новости

17:00 Великий уравнитель

17:50 Великий уравнитель-2

19:30 Новости

19:55 Великий уравнитель-2

20:30 Мавританец

23:00 Добров в эфире

23:55 Самые шокирующие гипотезы

04:20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко»



В программе передач возможны изменения.