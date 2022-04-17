Программа передач РЕН ТВ на 17 апреля 2022 года

Телепрограмма РЕН ТВ на 17 апреля 2022 года. В эфире РЕН ТВ запланированы следующие передачи.
17.04.2022
05:00 Тайны Чапман
07:15 Мэверик
08:30 Новости
09:00 Мэверик
10:05 Воздушная тюрьма
12:20 Пассажир
12:30 Новости
13:00 Пассажир
14:40 Великий уравнитель
16:30 Новости
17:00 Великий уравнитель
17:50 Великий уравнитель-2
19:30 Новости
19:55 Великий уравнитель-2
20:30 Мавританец
23:00 Добров в эфире
23:55 Самые шокирующие гипотезы
04:20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко»
В программе передач возможны изменения.