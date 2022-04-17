Программа передач Звезда на 17 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 17 апреля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



17.04.2022



04:10 Крапленый. 21-я и 24-я серии

07:20 Акция

09:00 Новости недели с Юрием Подкопаевым

09:25 Служу России

10:30 Военная приемка

11:15 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №95

12:00 Секретные материалы. Тайна дневника Бормана

12:45 Код доступа

13:25 Специальный репортаж

13:55 Смерть шпионам. Скрытый враг. 1-я - 4-я серии

18:00 Главное с Ольгой Беловой

20:00 Часовые памяти. Дагестан

21:00 Легенды советского сыска

22:35 Сделано в СССР

23:00 Фетисов

23:45 Двойной капкан

02:10 Александр Невский. Между Востоком и Западом

03:00 Москва - фронту

03:20 Смерть шпионам. Скрытый враг. 1-я и 2-я серии



В программе передач возможны изменения.