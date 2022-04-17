Программа передач Звезда на 17 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 17 апреля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
17.04.2022
04:10 Крапленый. 21-я и 24-я серии
07:20 Акция
09:00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09:25 Служу России
10:30 Военная приемка
11:15 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №95
12:00 Секретные материалы. Тайна дневника Бормана
12:45 Код доступа
13:25 Специальный репортаж
13:55 Смерть шпионам. Скрытый враг. 1-я - 4-я серии
18:00 Главное с Ольгой Беловой
20:00 Часовые памяти. Дагестан
21:00 Легенды советского сыска
22:35 Сделано в СССР
23:00 Фетисов
23:45 Двойной капкан
02:10 Александр Невский. Между Востоком и Западом
03:00 Москва - фронту
03:20 Смерть шпионам. Скрытый враг. 1-я и 2-я серии
В программе передач возможны изменения.