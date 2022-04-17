Программа передач Золотая коллекция на 17 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 17 апреля 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



17.04.2022



03:45 Земля Санникова

05:15 Раба любви

06:40 Всадник по имени смерть

08:30 Карнавальная ночь

09:55 Американская дочь

11:35 Приключения Электроника

15:25 Свой среди чужих, чужой среди своих

17:05 Белое солнце пустыни

18:40 Жестокий романс

21:15 Бриллиантовая рука

23:00 Воскресная премьера

02:15 Три тополя на Плющихе

03:30 На ясный огонь

04:50 Агония



В телепрограмме передач возможны изменения.