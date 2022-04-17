Программа передач Золотая коллекция на 17 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 17 апреля 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.
17.04.2022
03:45 Земля Санникова
05:15 Раба любви
06:40 Всадник по имени смерть
08:30 Карнавальная ночь
09:55 Американская дочь
11:35 Приключения Электроника
15:25 Свой среди чужих, чужой среди своих
17:05 Белое солнце пустыни
18:40 Жестокий романс
21:15 Бриллиантовая рука
23:00 Воскресная премьера
02:15 Три тополя на Плющихе
03:30 На ясный огонь
04:50 Агония
В телепрограмме передач возможны изменения.