Программа передач Россия 1 на 18 апреля 2022 года

Телепрограмма Россия 1 на 18 апреля 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.
18.04.2022
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
22:45 Бесогон ТВ
23:40 Вечер с Владимиром Соловьевым
00:50 Екатерина. 5-я серия
01:35 Земский доктор. Жизнь заново. 1-я серия
02:30 Земский доктор. Жизнь заново. 2-я серия
03:20 Отец Матвей. 1-я серия - «Десятая заповедь»
04:10 Отец Матвей. 2-я серия - «Непрощенный грех»
В программе передач возможны изменения.