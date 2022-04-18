Программа передач ТВЦ на 18 апреля 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 18 апреля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
18.04.2022
04:55 Закулисные войны юмористов
05:30 Московская неделя
06:00 Настроение
09:05 Любопытная Варвара. 1-я серия - «Беспокойная соседка»
10:00 Любопытная Варвара. 2-я серия - «Блудный сын»
11:00 Городское собрание
11:30 События
11:50 Петровка, 38
12:00 Пуаро Агаты Кристи. 2-я серия - «Трехактовая трагедия»
13:45 Мой герой. Светлана Немоляева
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 10 самых... «Звёздные« горе-водители
15:30 Анатомия убийства. «Смерть в кружевах», 1-я серия
16:18 Анатомия убийства. «Смерть в кружевах», 2-я серия
17:00 Евгений Жариков. Две семьи, два предательства
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:30 Я знаю твои секреты-5. Гладиатор. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 Специальный репортаж. За последней чертой
23:05 Знак качества. Обед
00:00 События. 25-й час
00:30 Блудный сын президента
01:15 Назад в СССР. Космическая мечта
01:55 Клаус Барби. Слуга всех господ
02:30 Анатомия убийства. «Смерть в кружевах», 1-я серия
03:16 Анатомия убийства. «Смерть в кружевах», 2-я серия
04:00 Владимир Гостюхин. Герой не нашего времени
04:40 Мой герой. Светлана Немоляева
В программе передач возможны изменения.