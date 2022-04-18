Программа передач ТВЦ на 18 апреля 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 18 апреля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



18.04.2022



04:55 Закулисные войны юмористов

05:30 Московская неделя

06:00 Настроение

09:05 Любопытная Варвара. 1-я серия - «Беспокойная соседка»

10:00 Любопытная Варвара. 2-я серия - «Блудный сын»

11:00 Городское собрание

11:30 События

11:50 Петровка, 38

12:00 Пуаро Агаты Кристи. 2-я серия - «Трехактовая трагедия»

13:45 Мой герой. Светлана Немоляева

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 10 самых... «Звёздные« горе-водители

15:30 Анатомия убийства. «Смерть в кружевах», 1-я серия

16:18 Анатомия убийства. «Смерть в кружевах», 2-я серия

17:00 Евгений Жариков. Две семьи, два предательства

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:30 Я знаю твои секреты-5. Гладиатор. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 Специальный репортаж. За последней чертой

23:05 Знак качества. Обед

00:00 События. 25-й час

00:30 Блудный сын президента

01:15 Назад в СССР. Космическая мечта

01:55 Клаус Барби. Слуга всех господ

02:30 Анатомия убийства. «Смерть в кружевах», 1-я серия

03:16 Анатомия убийства. «Смерть в кружевах», 2-я серия

04:00 Владимир Гостюхин. Герой не нашего времени

04:40 Мой герой. Светлана Немоляева



В программе передач возможны изменения.