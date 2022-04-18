Программа передач НТВ на 18 апреля 2022 года

Телепрограмма НТВ на 18 апреля 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



18.04.2022



04:55 Возвращение Мухтара-2. «Память об отце». «Пистолет Макарова»

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Мост», 1-я и 2-я серии. «Секта», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Мост», 1-я и 2-я серии. «Секта», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Полицейское братство. 1-я - 3-я серии

23:00 Сегодня в Москве

23:30 Пёс-5. «Отверженные». «Доктор Зло». «Родня». «Цепь событий»

03:30 Порох и дробь. «Смертельная игра», 1-я и 2-я серии



В программе передач возможны изменения.