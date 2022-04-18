Программа передач НТВ на 18 апреля 2022 года

Телепрограмма НТВ на 18 апреля 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
18.04.2022
04:55 Возвращение Мухтара-2. «Память об отце». «Пистолет Макарова»
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Мост», 1-я и 2-я серии. «Секта», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Мост», 1-я и 2-я серии. «Секта», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Полицейское братство. 1-я - 3-я серии
23:00 Сегодня в Москве
23:30 Пёс-5. «Отверженные». «Доктор Зло». «Родня». «Цепь событий»
03:30 Порох и дробь. «Смертельная игра», 1-я и 2-я серии
В программе передач возможны изменения.