Программа передач Пятого канала на 18 апреля 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 18 апреля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
18.04.2022
05:00 Известия
05:50 Конвой. 1-я - 4-я серии
09:00 Известия
09:30 Конвой. 4-я серия
09:45 Взрыв из прошлого. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Взрыв из прошлого. 4-я серия
14:00 Краповый берет. 1-я - 4-я серии
17:30 Известия
18:00 Условный мент-3. Доставка на дом
18:50 Условный мент-3. Должники
19:35 След. Временные трудности
20:20 След. Тернистый путь познания
21:00 След. Сеть
21:40 След. Крысобой
22:25 След. Спроси у Батька
23:10 Свои-4. Попутчик
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Покойники долго не живут
01:10 След. Опытный образец FYW20
01:50 След. Бетонная могила
02:30 След. Каракурт
03:05 Детективы. Дым
03:40 Детективы. Дыхание смерти
04:10 Детективы. Чертова старуха
04:35 Детективы. Золотой мальчик
В программе передач возможны изменения.