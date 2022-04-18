Программа передач Пятого канала на 18 апреля 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 18 апреля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



18.04.2022



05:00 Известия

05:50 Конвой. 1-я - 4-я серии

09:00 Известия

09:30 Конвой. 4-я серия

09:45 Взрыв из прошлого. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Взрыв из прошлого. 4-я серия

14:00 Краповый берет. 1-я - 4-я серии

17:30 Известия

18:00 Условный мент-3. Доставка на дом

18:50 Условный мент-3. Должники

19:35 След. Временные трудности

20:20 След. Тернистый путь познания

21:00 След. Сеть

21:40 След. Крысобой

22:25 След. Спроси у Батька

23:10 Свои-4. Попутчик

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Покойники долго не живут

01:10 След. Опытный образец FYW20

01:50 След. Бетонная могила

02:30 След. Каракурт

03:05 Детективы. Дым

03:40 Детективы. Дыхание смерти

04:10 Детективы. Чертова старуха

04:35 Детективы. Золотой мальчик



В программе передач возможны изменения.