Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Программа передач Домашний на 18 апреля 2022 года


Телепрограмма канала Домашний на 18 апреля 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.

18.04.2022

05:43 Список желаний. 4-я серия
06:30 По делам несовершеннолетних. 1007-я - 1009-я серии
09:15 Давай разведемся! 302-я серия
10:20 Тест на отцовство. 63-я серия
11:27 Тест на отцовство. 64-я серия
12:35 Понять. Простить. Лакомый кусочек
13:07 Понять. Простить. Отчаянный шаг
13:40 Порча. Зуб
14:10 Знахарка. Защита наследства
14:45 Верну любимого. Скелет в шкафу
15:20 Половинки невозможного. 1-я - 4-я серии
19:00 Первая любовь. 1-я - 4-я серии
22:50 Женский доктор. 1-я серия
23:45 Женский доктор. 2-я серия
00:40 Понять. Простить. Лакомый кусочек
01:05 Понять. Простить. Отчаянный шаг
01:30 Порча. Зуб
01:55 Знахарка. Защита наследства
02:20 Верну любимого. Скелет в шкафу
02:45 Тест на отцовство. 63-я серия
03:35 Тест на отцовство. 64-я серия
04:25 Давай разведемся! 302-я серия

В телепрограмме возможны изменения.









  • Программа передач Домашний на 15 апреля 2022 года
  • Программа передач Домашний на 14 апреля 2022 года
  • Программа передач Домашний на 13 апреля 2022 года
  • Программа передач Домашний на 12 апреля 2022 года
  • Программа передач Домашний на 11 апреля 2022 года
    •




    Кирилл Капризов побил исторический рекорд «Миннесоты»

    Статистика Кирилла Капризова в НХЛ

    Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов возглавляет список самых результативных российских хоккеистов в сезоне 2021/2022.

    Статистика Александра Овечкина в НХЛ на сегодня

    Статистика Александра Овечкина в НХЛ

    Продолжаем считать шайбы Александра Овечкина. Их у капитана «Вашингтона» на сегодня 777. До занимающего второе место в списке лучших снайперов НХЛ Горди Хоу не хватает 24 шайбы.

    100 лучших бомбардиров за всю историю НХЛ

    Лучшие бомбардиры НХЛ

    В списке 100 лучших бомбардиров НХЛ за всю историю лиги четверо россиян - Сергей Федоров, Александр Могильный, Алексей Ковалев и Александр Овечкин, продолжающий свое выступление за «Вашингтон Кэпиталз».

    100 лучших снайперов за всю историю НХЛ

    Лучшие снайперы НХЛ

    В списке 100 лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю семеро россиян - Александр Овечкин, Сергей Федоров, Александр Могильный, Павел Буре, Алексей Ковалев, Илья Ковальчук и Евгений Малкин.

    Вашингтон Кэпиталз в НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей

    Вашингтон Кэпиталз

    Расписание матчей «Вашингтон Кэпиталз» в сезоне Национальной хоккейной лиги 2021/2022. Результаты игр, текущий состав, зарплаты хоккеистов.











    Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 17 апреля 2022: сколько заболевших
    Где находится Бровары на карте Украины
    Погода в Москве на 18 апреля 2022 года. Прогноз погоды в Москве на 18 апреля
    Кто родился 17 апреля. В этот день родились
    Самые смешные анекдоты дня - 17 апреля 2022 года
    Лунный посевной календарь садовода и огородника на апрель 2022 года
    Где находится Мариуполь на карте Украины, карта Мариуполя (Азовсталь)
    Гороскоп на 18 апреля 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, овен...
    Какой праздник 18 апреля 2022 года. Какой сегодня церковный праздник
    17 апреля 2022 - какой знак зодиака
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru