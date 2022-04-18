Программа передач Домашний на 18 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 18 апреля 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.
18.04.2022
05:43 Список желаний. 4-я серия
06:30 По делам несовершеннолетних. 1007-я - 1009-я серии
09:15 Давай разведемся! 302-я серия
10:20 Тест на отцовство. 63-я серия
11:27 Тест на отцовство. 64-я серия
12:35 Понять. Простить. Лакомый кусочек
13:07 Понять. Простить. Отчаянный шаг
13:40 Порча. Зуб
14:10 Знахарка. Защита наследства
14:45 Верну любимого. Скелет в шкафу
15:20 Половинки невозможного. 1-я - 4-я серии
19:00 Первая любовь. 1-я - 4-я серии
22:50 Женский доктор. 1-я серия
23:45 Женский доктор. 2-я серия
00:40 Понять. Простить. Лакомый кусочек
01:05 Понять. Простить. Отчаянный шаг
01:30 Порча. Зуб
01:55 Знахарка. Защита наследства
02:20 Верну любимого. Скелет в шкафу
02:45 Тест на отцовство. 63-я серия
03:35 Тест на отцовство. 64-я серия
04:25 Давай разведемся! 302-я серия
В телепрограмме возможны изменения.