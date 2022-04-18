Программа передач Домашний на 18 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 18 апреля 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



18.04.2022



05:43 Список желаний. 4-я серия

06:30 По делам несовершеннолетних. 1007-я - 1009-я серии

09:15 Давай разведемся! 302-я серия

10:20 Тест на отцовство. 63-я серия

11:27 Тест на отцовство. 64-я серия

12:35 Понять. Простить. Лакомый кусочек

13:07 Понять. Простить. Отчаянный шаг

13:40 Порча. Зуб

14:10 Знахарка. Защита наследства

14:45 Верну любимого. Скелет в шкафу

15:20 Половинки невозможного. 1-я - 4-я серии

19:00 Первая любовь. 1-я - 4-я серии

22:50 Женский доктор. 1-я серия

23:45 Женский доктор. 2-я серия

00:40 Понять. Простить. Лакомый кусочек

01:05 Понять. Простить. Отчаянный шаг

01:30 Порча. Зуб

01:55 Знахарка. Защита наследства

02:20 Верну любимого. Скелет в шкафу

02:45 Тест на отцовство. 63-я серия

03:35 Тест на отцовство. 64-я серия

04:25 Давай разведемся! 302-я серия



В телепрограмме возможны изменения.