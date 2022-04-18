Программа передач ТНТ на 18 апреля 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 18 апреля 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.
18.04.2022
05:00 Открытый микрофон. Сезон 4. 73-я серия
05:50 Однажды в России. Спецдайджест. 45-я - 48-я серии
09:00 Звезды в Африке. 23-я серия
10:30 Золото Геленджика. 1-я серия
11:30 СашаТаня. Сезон 5. 181-я - 187-я серии
15:00 Ольга. 37-я - 40-я серии
17:00 Ольга. Сезон 3. 41-я серия
17:30 Ольга. Сезон 3. 42-я серия
18:00 Идеальная семья. 1-я - 4-я серии
20:00 Семья. 8-я серия
20:30 Семья. 9-я серия
21:00 Полицейский с Рублевки. 1-я серия
22:00 Полярный. Сезон 2. 23-я серия
22:30 Полярный. Сезон 2. 24-я серия
23:00 Большой босс
00:50 Дневник Бриджит Джонс
02:30 Такое кино! 417-я серия
03:00 Импровизация. Сезон 1. 1-я серия
03:50 Comedy Баттл. 18-я серия
04:40 Открытый микрофон. Сезон 4. 74-я серия
В программе передач возможны изменения.