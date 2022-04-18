Программа передач СТС на 18 апреля 2022 года

Телепрограмма СТС на 18 апреля 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.
18.04.2022
05:00 6 кадров. Сезон 6. 16-я серия
05:20 Мультфильмы
05:40 Пряник
05:50 Ералаш
05:55 Ералаш. Сезон 1. 288-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 271-я серия
06:05 Три кота. Точно в цель
06:10 Три кота. Мамин цветок
06:15 Три кота
06:20 Три кота. Закон экономии
06:25 Три кота. Морские игры
06:30 Три кота. Загадочная находка
06:35 Рождественские истории
07:00 Том и Джерри
08:55 Кошки против собак
10:35 Мэри Поппинс возвращается
13:10 Сёстры. 1-я - 11-я серии
19:30 Сёстры. 13-я серия
20:00 Черепашки-ниндзя
21:55 Черепашки-Ниндзя-2
00:00 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 17. 15-я серия
01:05 Легион
02:35 Воронины. Сезон 17. 10-я серия
03:00 Воронины. Сезон 17. 11-я серия
03:25 Воронины. Сезон 16. 7-я - 12-я серии
В программе передач возможны изменения.