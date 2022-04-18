Программа передач СТС на 18 апреля 2022 года

Телепрограмма СТС на 18 апреля 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



18.04.2022



05:00 6 кадров. Сезон 6. 16-я серия

05:20 Мультфильмы

05:40 Пряник

05:50 Ералаш

05:55 Ералаш. Сезон 1. 288-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 271-я серия

06:05 Три кота. Точно в цель

06:10 Три кота. Мамин цветок

06:15 Три кота

06:20 Три кота. Закон экономии

06:25 Три кота. Морские игры

06:30 Три кота. Загадочная находка

06:35 Рождественские истории

07:00 Том и Джерри

08:55 Кошки против собак

10:35 Мэри Поппинс возвращается

13:10 Сёстры. 1-я - 11-я серии

19:30 Сёстры. 13-я серия

20:00 Черепашки-ниндзя

21:55 Черепашки-Ниндзя-2

00:00 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 17. 15-я серия

01:05 Легион

02:35 Воронины. Сезон 17. 10-я серия

03:00 Воронины. Сезон 17. 11-я серия

03:25 Воронины. Сезон 16. 7-я - 12-я серии



В программе передач возможны изменения.